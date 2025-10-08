सितंबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक कंपनी कौन बनी? जानिए पूरे आंकड़े

भारत के टू-व्हीलर (दोपहिया) बाजार में सितंबर 2025 का महीना रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। फेस्टिव सीजन की डिमांड और जीएसटी की वजह से दामों में कमी आने के कारण, बाइक और स्कूटर की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस महीने में Hero MotoCorp ने फिर से बाजी मारी और नंबर-1 बाइक कंपनी बन गई। वहीं Royal Enfield और Suzuki जैसी कंपनियों ने भी अपनी बेस्ट सेल्स का नया रिकॉर्ड बनाया।

Hero MotoCorp बनी नंबर 1 कंपनी

Hero MotoCorp ने सितंबर 2025 में 6,87,220 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के 6,37,050 यूनिट्स के मुकाबले 8% ज्यादा है। कंपनी ने इस महीने एक बड़ा माइलस्टोन भी हासिल किया – 125 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया, जो भारत की किसी भी टू-व्हीलर कंपनी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।

त्योहारी सीजन में कंपनी के शोरूम्स में ग्राहकों की भीड़ पिछले साल की तुलना में दोगुनी रही। एक्सपोर्ट के मामले में भी हीरो ने नया रिकॉर्ड बनाया – 1,11,584 यूनिट्स की तिमाही एक्सपोर्ट हुई, जिसमें सितंबर में अकेले 39,638 यूनिट्स रही, जो पिछले साल से लगभग 95% ज्यादा है।

Honda Motorcycle & Scooter India की मजबूत पकड़

Honda ने सितंबर 2025 में 5,68,164 यूनिट्स बेचीं। इनमें से 5,05,693 यूनिट्स घरेलू बाजार में और 62,471 यूनिट्स एक्सपोर्ट में रहीं। अगस्त 2025 के मुकाबले कंपनी की बिक्री में 6% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच होंडा की कुल बिक्री 29,91,024 यूनिट्स तक पहुंच गई।

TVS ने इलेक्ट्रिक बाइक से मचाई धूम

TVS Motor Company ने सितंबर में 5,23,923 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा हैं। इनमें से 4,13,279 यूनिट्स घरेलू बाजार की रहीं।

TVS की सबसे बड़ी ताकत उसकी EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) रेंज रही। कंपनी की iQube और नई Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री 31,266 यूनिट्स तक पहुंची। इस तरह TVS लगातार 6वें महीने भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बनी रही।

Bajaj Auto का स्थिर प्रदर्शन

Bajaj Auto ने सितंबर 2025 में 4,30,853 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। घरेलू बिक्री 2,73,188 यूनिट्स रही जबकि एक्सपोर्ट 1,57,665 यूनिट्स तक पहुंचा। कंपनी का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में अच्छा प्रदर्शन जारी है।

Royal Enfield ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

Royal Enfield के लिए सितंबर 2025 सबसे शानदार महीना रहा। कंपनी ने 1,24,328 मोटरसाइकिल्स बेचीं — यह 43% की बढ़ोतरी है। इनमें से 1,13,573 यूनिट्स भारत में और 10,755 यूनिट्स विदेशों में बेची गईं। यह Royal Enfield की अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स है, खासकर Classic और Hunter सीरीज़ की डिमांड के चलते।

Suzuki Motorcycle India का बेस्ट परफॉर्मेंस

Suzuki ने सितंबर 2025 में 1,23,550 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। इनमें से 1,05,886 यूनिट्स भारत में बेची गईं — यानी 37% की बढ़ोतरी। हालांकि एक्सपोर्ट 19.4% घटकर 17,664 यूनिट्स रहा।