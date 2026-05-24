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ऑनलाइन प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स पर सरकार हुई सख्त! इन दो प्लेटफार्म पर गिर सकती है गाज

Online Prediction Platforms: भारत सरकार ने अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर PROGA कानून लागू किया था. इस कानून के तहत रियल मनी वाले गेम्स और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ाई गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 24, 2026 9:16:13 PM IST

पॉलीमार्केट पर लग सकता है प्रतिबंध
पॉलीमार्केट पर लग सकता है प्रतिबंध


Polymarket Ban India: भारत सरकार ऑनलाइन बेटिंग और प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Polymarket और Kalshi जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भारत में ब्लॉक किया जा सकता है. इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग क्रिकेट मैच, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और कंपनियों के भविष्य से जुड़े घटनाक्रमों पर पैसे लगाकर भविष्यवाणी करते हैं. सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक नुकसान, लत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

क्या हैं Prediction Market Platforms?

Prediction Market ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जहां यूजर्स किसी घटना के होने या न होने पर पैसे लगाते हैं. उदाहरण के तौर पर लोग IPL मैच के नतीजे, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं या किसी कंपनी के IPO पर दांव लगाते हैं. Polymarket और Kalshi इस क्षेत्र के सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म माने जाते हैं.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में एक IPL मैच पर करोड़ों रुपये की ट्रेडिंग हुई थी. हालांकि इसमें भारतीय यूजर्स की हिस्सेदारी कितनी थी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. इसके अलावा Bitclout, Hedgehog और PlotX जैसे प्लेटफॉर्म भी इस मार्केट में सक्रिय हैं.

सरकार क्यों कर रही कार्रवाई?

भारत सरकार ने अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर PROGA कानून लागू किया था. इस कानून के तहत रियल मनी वाले गेम्स और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ाई गई. सरकार का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोगों में जुए की लत, आर्थिक नुकसान, आत्महत्या और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं.

चूंकि Kalshi और Polymarket यूजर्स को असली पैसे लगाकर भविष्यवाणी करने की सुविधा देते हैं, इसलिए इन्हें ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म की श्रेणी में रखा जा रहा है. कई भारतीय गेमिंग कंपनियां पहले ही नए नियमों के बाद अपना कारोबार सीमित कर चुकी हैं.

MeitY ने शुरू की सख्ती

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Ministry of Electronics and Information Technology ने इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंत्रालय द्वारा ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है. सरकार इन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने के लिए IT Act की धारा 69A का इस्तेमाल कर सकती है.

VPN कंपनियों को भी चेतावनी

सरकार ने VPN कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच उपलब्ध कराने में मदद करती हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. कई यूजर्स VPN के जरिए इन वेबसाइट्स तक पहुंच बना रहे हैं, जिस पर सरकार नजर रख रही है.

जल्द लग सकती है पूरी रोक

फिलहाल कुछ इंटरनेट नेटवर्क्स पर ये प्लेटफॉर्म्स एक्सेस किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जल्द ही इन पर पूरी तरह रोक लगा सकती है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऑनलाइन बेटिंग और प्रेडिक्शन मार्केट से जुड़े नियम और भी सख्त किए जा सकते हैं.

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Tags: Kalshi India NewsMeitY Betting CrackdownOnline Betting PlatformsPolymarket Ban IndiaPrediction Market India
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