Old Car Selling Tips: पुरानी कार बेचने जा रहे हैं? रेट फिक्स होने से पहले करें ये जरूरी काम, बढ़ जाएगी रीसेल वैल्यू

Old Car Selling Tips: बहत से लोग नई कार में पैसे नहीं लगाकर पुरानी कार लेने को एक बेहतर विकल्प समझते हैं. यही कारण है कि भारत में पुरानी गाड़ियों की बिक्री और खरीददारी बड़े पैमाने पर होती है. अगर आपके पास पुरानी कार है और अब उसे बेचने का मन बना रहे हैं, तो खरीदार या डीलर से कीमत फिक्स करने से पहले कुछ बातें जरूर कर लेनी चाहिए. अक्सर कार मालिक अपनी गाड़ी बेचते समय सिर्फ मौजूदा बाजार कीमत देखकर विज्ञापन डाल देते हैं और फिर खरीदार से कम कीमत मिलने पर परेशान होते हैं.

इसलिए आपको एक अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाती है. पुरानी कार की कीमत सिर्फ उसके मॉडल और कितने किलोमीटर चली है इससे ही तय नहीं होती है. चलिए जानते हैं पुरानी कार बेचने से पहले आपको क्या करना चाहिए.

1. कार की अच्छी तरह सफाई

अगर आप कार बेचने जा रहे हैं ऐसे में सबसे पहले आपको कार को अच्छी तरब से सफाई करानी चाहिए. अगर बाहर से कार गंदी है और अंदर सीटों, डैशबोर्ड या फ्लोर पर धूल और दाग हैं, तो खरीदार को कई बार ऐसा भी लग सकता है कि गाड़ी का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया. इसलिए गाड़ी को बेचने से पहले कार की अच्छी तरह सफाई कराना बेहद जरूरी है. अगर कार के पेंट पर हल्की गंदगी है तो उसे भी साफ करवाया जा सकता है.

2. टायरों की हालत जांचें

कार को बेचने से पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि टायर की कंडीशन कैसी है. टेस्ट ड्राइव के दौरान या गाड़ी खरीदने से पहले खरीदार इन पर ध्यान दे सकता है. अगर टायर बहुत ज्यादा घिसे हुए हैं या उनमें कोई समस्या दिखाई देती है तो खरीदार कीमत कम करने का कारण बना सकता है. इस दौरान आपको टायर प्रेशर सही रखने के साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कार के टायर घिसे तो नहीं हैं.

3. इंश्योरेंस चेक करें