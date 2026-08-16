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Road Safety Tips: Expressway पर अचानक खराब हो जाए कार तो कहां रोकें? बीच सड़क पर बिल्कुल न छोड़ें, जानें जरूरी नियम

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर एक्सप्रेसवे पर गाड़ी अचानक से खराब हो जाए तो ऐसे में गाड़ी को कहां खड़ा करना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 16, 2026 7:53:08 PM IST

Road Safety Tips: Expressway पर अचानक खराब हो जाए कार तो कहां रोकें? बीच सड़क पर बिल्कुल न छोड़ें, जानें जरूरी नियम


Road Safety Tips: Expressway पर सफर करना आम सड़कों की तुलना में काफी तेज और सुविधाजनक होता है. अगर आप किसी शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो ऐसे में संभव है कि आपको एक्सप्रेसवे से सफर करना पड़े. लेकिन, कई बार तेज रफ्तार किसी वाहन के अचानक खराब होने पर बड़ा खतरा भी बन सकती है. अगर एक्सप्रेसवे पर चलते समय कार का टायर पंचर हो जाए, इंजन बंद पड़ जाए, ईंधन खत्म हो जाए या कोई तकनीकी खराबी आ जाए, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि गाड़ी को सुरक्षित तरीके से कहां रोका जाए.

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर एक्सप्रेसवे पर गाड़ी अचानक से खराब हो जाए तो ऐसे में गाड़ी को कहां खड़ा करना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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1033 पर कॉल करके दें जानकारी 

अगर आपका गाड़ी एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाए तो ऐसे आपको सबसे पहले 1033 हेल्पलाइन पर कॉल करके जानकारी देनी चाहिए. National Highways Authority of India (NHAI) के राजमार्ग यात्रा प्लेटफॉर्म के मुताबिक 1033 हेल्पलाइन 24×7 उपलब्ध रहती है. गाड़ी खराब हो जाने के बाद आपको इस हेल्पलाइन नंबर से मदद मिल सकती है. यहां कॉल करके आपको एक्सप्रेसवे का नाम, यात्रा की दिशा और नजदीकी टोल प्लाजा/इंटरचेंज के साथ ही साथ अपनी लोकेशन के बारे में बताना होगा. 

वाहन को सुरक्षित जगह करें खड़ा 

गाड़ी अगर एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाए तो ऐसे में आपको घबराए बिना हैजार्ड लाइट को ऑन करना चाहिए. इसके बाद आपको गाड़ी को मेन लेन से हटाकर संभव हो मुख्य लेन से हटाकर निर्धारित ऐमरजेंसी स्टोपिंग एरिया में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए. आपको ऐसी जगह को देखना चाहिए, जहां पर आपकी गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहे.

Tags: Road Safety Tips
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