सरकारी वाहन का PUC खत्म हो गया तो क्या होगा? आम कारों की तरह कटेगा चालान या है कोई अलग नियम

PUC Certificate Rules: सड़क पर चलने वाले हर वाहन से निकलने वाला प्रदूषण सिर्फ आम लोगों के लिए एक चिंता का सबब है. आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस जब आपकी गाड़ी में PUC यानी Pollution Under Control Certificate को एक्सपायर हुआ देखती है तो ऐसे में आपका चालान कर सकती है. हालांकि, यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक गलत माना जाता है कि आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के सड़क पर गाड़ी चलाएं.

इसे देखते हुए अक्सर लोगों के मन में यह विचार आता है कि अगर किसी सरकारी विभाग की कार, सरकारी बस या दूसरे सरकारी वाहन का PUC एक्सपायर हो जाए तो क्या उस वाहन पर भी वही नियम लागू होते हैं जो किसी निजी कार या बाइक पर लागू होते हैं? क्या सरकारी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है या सरकारी वाहन होने की वजह से उसे कोई अलग छूट मिलती है? चलिए विस्तार से जानते हैं.

क्या PUC नहीं होने पर सरकारी गाड़ी का भी कटेगा चालान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी में PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे में आपका चालान किया जा सकता है. फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी सरकारी है या फिर किसी आम आदमी की निजी कार है. बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाने पर कम से कम 1,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. यह निश्चितौर पर सरकारी वाहनों पर भी लागू होता है. अगर आपका पीयूसी एक्सपायर हो गया है तो ऐसे में आपको एक दिन की भी छूट नहीं मिलती है. पकड़े जाने पर आपका चालान होना तय है.

PUC बनवाने का तरीका