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Traffic Rules: गलती से ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान? तुरंत भरें या नहींं, जानें क्या कहते हैं नियम

वहीं, कुछ लोग चालान को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में और बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. लेकिन, कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर गलती से चालान कट जाए तो तुरंत भुगतान करना चाहिए या फिर नहीं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 14, 2026 6:41:57 PM IST

Traffic Rules: गलती से ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया चालान? तुरंत भरें या नहींं, जानें क्या कहते हैं नियम


Traffic Challan: आज के समय में ट्रैफिक नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं. सड़कों पर लगे कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और ई-चालान की व्यवस्था के चलते आज के समय में चालान से चना मुश्किल हो जाता है. अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका चालान तुरंत काटा जा सकता है. हालांकि, कई बार ऐसी स्थिति भी सामने आती है जब किसी वाहन मालिक के मोबाइल पर अचानक चालान का मैसेज आ जाता है, जबकि उसे लगता है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है.

वहीं, कुछ लोग चालान को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में और बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. लेकिन, कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर गलती से चालान कट जाए तो तुरंत भुगतान करना चाहिए या फिर नहीं. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

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क्या चालान देना होगा जरूरी?

अगर रिकॉर्ड देखने के बाद यह साफ हो जाए कि आपने वास्तव में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया था, तो चालान का भुगतान जल्द से जल्द करना बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर आपका चालान गलती से कटा है तो ऐसे में आपको यह साबित करना होगा कि चालान गलती से कटा है. कई बार सड़क पर लगे कैमरा, तकनीकी खराबी या फिर पुलिस की गलती के कारण भी चालान गलत आ जाता है. ऐसी स्थिति में आपको यह प्रूफ करना होगा कि आपका चालान गलती से काटा है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. इसके लिए आपको लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है तो ऐसे में आपको अब नए सिस्टम में ऑनलाइन शिकायत की सुविधा मिलेगी. ऐसे में आप घर बैठे अपनी शिकायत कर सकते हैं. 

अगर गलती आपकी हो तो क्या करें? 

अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है तो ऐसे में ट्रैफिक चालान नहीं भरना गलत माना जाता है. अगर आप समय रहते चालान भर देते हैं तो ऐसे में आप कानूनी प्रक्रिया से बच जाते हैं साथ ही साथ एक्स्ट्रा जुर्माना लगने की भी आशंका कम हो जाती है. ऐसे में वाहन रिकॉर्ड साफ बना रहता है. समय पर भुगतान करने से आप किसी तरह के विवाद में फंसने से भी बच सकते हैं.

Tags: traffic challan
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