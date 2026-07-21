iPhone 18 Pro का इंतजार कर रहे हैं? लॉन्च से पहले सामने आए 3 बदलाव, जानें अब क्या होगी इसकी कीमत?

IPhone 18 Pro Controversial Changes: Apple का IPhone 18 Pro लॉन्च होने में केवल दो महीने बाकी हैं. लेकिन, इसमें शायद वह अपग्रेड न हो जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा है. इस iPhone 18 Pro को तीन बदलाव के साथ लॉन्च किया जाने वाला हैं. हालांकि, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे लोग अपना पैसा खर्च करें.

1. मोटा हो सकता है

अभी सबसे बडी अफवाह मोटा हो सकता है. वीबो टिपस्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल का दावा है कि iPhone 18 Pro और Pro Max दोनों मौजूदा iPhone 17 Pro मॉडल से लगभग 2mm मोटे हो सकते हैं, जिससे वे लगभग 10.75mm मोटे हो जाएंगे.

हालांकि, मैकवर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी 8.75mm रह सकती है. जानकारी के मुताबिक, एक्स्ट्रा बल्क पूरी तरह से बडे कैमरा बंप की वजह से आ रहा है. इसलिए जब तक Apple असल में फोन नहीं दिखाता तब तक इस पर थोडा शक करें.

2. वजन में बढोतरी

मोटाई की वजह से वजन बढ ही रहा है. टिप्सटर इंस्टेंट डिजिटल और आइस यूनिवर्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max का वजन लगभग 240 ग्राम होगा, जबकि iPhone 17 Pro Max का वजन 233 ग्राम था. आपका अभी का iPhone पहले से ही कितना भारी लगता है, तो यह वह दिशा नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे.

3. ब्लैक कलर नहीं मिलेगा

अगर आप ब्लैक iPhone के लॉयल हैं तो यह एक ऐसी चीज है जो सच में परेशान करने वाली है. Apple ब्लैक, डार्क चेरी, लाइट ब्लू और सिल्वर कलर देगा. हाल की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्लैक कलर पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, और सिर्फ डार्क चेरी, लाइट ब्लू और सिल्वर कलर बचेगा.

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iPhone 18 Pro सीरीज

इनमें से कुछ भी अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, Apple ने ऑफिशियली नहीं कहा है, और असली डिजाइन तभी लॉक होगा जब कंपनी इस साल के आखिर में iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करेगी. लेकिन अगर आपको क्लासिक ब्लैक रंग का पतला, हल्का फोन सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस साल का अपग्रेड सच में इसके लायक है या नहीं, ये तय करना आपके हाथ में है.

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जानें कितनी है इसकी कीमत?

इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro भारत में बेस स्टोरेज मॉडल के लिए लगभग Rs 1,39,900 में लॉन्च हो सकता है. अगर यह सही है, तो यह iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत से लगभग Rs 5,000 ज़्यादा होगा.iPhone 18 Pro के 256GB वर्शन की कीमत लगभग Rs 1,44,900 होने की अफवाह है, जबकि फ्लैगशिप iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग Rs 1,54,900 हो सकती है.