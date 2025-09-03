Home > टेक - ऑटो > iPhone 17 पर लॉन्च से पहले आया अपडेट, Price का हुआ खुलासा…!

Apple की अगली फ्लैगशिप सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा. कीमतें लगभग पुरानी सीरीज जैसी ही, लेकिन एक मॉडल की कीमत में उछाल! सबसे बड़ा सरप्राइज? एक नया और बेहद पतला वेरिएंट, iPhone 17 Air, जो Plus मॉडल की जगह ले सकता है. क्या यही होगा Apple का सबसे महंगा और स्टाइलिश iPhone अब तक?

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 3, 2025 16:44:54 IST

i phone 17
i phone 17

IPhone 17 Price Leaked : Apple की अगली फ्लैगशिप सीरीज iPhone 17 Series जल्द ही बाजार में आने वाली है और जैसे-जैसे लॉन्च की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इससे जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आने लगी हैं. खास बात ये है कि अब कीमत को लेकर भी कई अहम खुलासे हो चुके हैं.

अगर आप भी इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, तो जानिए भारत में iPhone 17 के दाम और क्या खास हो सकता है इस बार. iPhone 17 को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा है कि इस बार कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 Series का प्राइस iPhone 16 Series के जैसा रह सकता हैं. बस कुछ खास वेरिएंट्स ऐसे हैं जो थोड़े महंगे हैं.

भारत में इतनी हो सकती है iPhone 17 सीरीज की कीमत

जेपी मॉर्गन की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो, भारत में iPhone 17 के अलग-अलग मॉडल्स इन प्राइस में मिल सकते हैं:

iPhone 17: ₹79,900 से शुरू

iPhone 17 Air: ₹89,900 या इससे थोड़ा अधिक

iPhone 17 Pro: ₹1,30,000 (स्टोरेज अपग्रेड की वजह से)

iPhone 17 Pro Max: ₹1,44,900 से शुरू

अमेरिका में भी दिखा कीमतों में बदलाव का ट्रेंड

जेपी मॉर्गन के अनुसार, अमेरिकी बाजार में iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत 799 डॉलर (लगभग 70,412) से शुरू हो सकती है. वहीं, नया मॉडल iPhone 17 Air की कीमत 899 से 949 डॉलर (79,225 से 83,631) के बीच हो सकती है.

iPhone 17 Pro की कीमत में करीब 100 डॉलर (8,812) की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 1099 डॉलर (लगभग 96,850) तक जा सकती है. इसके पीछे एक अहम वजह य बताई जा रही है कि Apple इस बार 128GB की जगह 256GB स्टोरेज से शुरुआत कर सकती है.

सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है iPhone 17 Air?

इस सीरीज में सबसे ज्यादा बात iPhone 17 Air को लेकर हो रही है. माना जा रहा है कि य अब तक का सबसे पतला iPhone हो सकता है. इसके प्रीमियम डिजाइन और नए फॉर्म फैक्टर की वजह से इसकी कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है.

कुछ टेक एनालिस्ट्स का कहना है कि Apple इस मॉडल को Plus वेरिएंट की जगह दिखाया जाएगा और उसकी कीमत भी वैसी ही रहेगी ताकि ज्यादा यूजर्स इसे खरीदने के लिए इंस्पायर हों.

क्यों बढ़ाई जा रही है iPhone 17 Pro की कीमत?

Pro मॉडल की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह मानी जा रही है स्टोरेज में किया गया बदलाव. कंपनी इस बार बेस मॉडल में 256GB इंटरनल स्टोरेज देने की योजना बना रही है, जो पहले 128GB हुआ करता था. इससे कीमत तो बढ़ेगी लेकिन यूजर्स को ज्यादा स्टोरेज का फायदा भी मिलेगा.

Apple की iPhone 17 सीरीज लॉन्च से पहले ही काफी चर्चे में आ गई है. कीमत, डिजाइन और फीचर्स को लेकर लगातार लीक और रिपोर्ट्स आ रही हैं. अब देखना य है कि लॉन्च के वक्त कौन-से कयास सही साबित होते हैं और Apple इस बार अपने फैंस को कितना चौंकाता है.

