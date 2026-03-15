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कम्फर्ट, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस! Hyundai और Mazda की छोटी एसयूवी में किसका दबदबा?

Best Small SUV comparison: Hyundai Creta और Mazda CX-30 को अक्सर एक-दूसरे से तुलना में देखा जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 15, 2026 2:22:02 PM IST

Hyundai vs Mazda : छोटी एसयूवी में किसका दबदबा?
Hyundai vs Mazda : छोटी एसयूवी में किसका दबदबा?


Hyundai vs Mazda SUV Comparison: आज के समय में छोटे SUV सेगमेंट में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन Hyundai और Mazda की SUVs को खास तौर पर आराम, तकनीक और ड्राइविंग अनुभव के लिए जाना जाता है. उदाहरण के तौर पर Hyundai Creta और Mazda CX-30 को अक्सर एक-दूसरे से तुलना में देखा जाता है. नीचे इन दोनों ब्रांड्स की छोटी SUVs को आराम, परफॉर्मेंस, तकनीक और वैल्यू के आधार पर समझते हैं.

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डिजाइन और केबिन क्वालिटी

Hyundai की छोटी SUVs आम तौर पर मॉडर्न और फीचर-लोडेड डिजाइन के लिए जानी जाती हैं.Creta जैसे मॉडल में बड़ा केबिन, ऊंचा बॉडी स्टाइल और बेहतर हेडरूम मिलता है, जो परिवार के लिए आरामदायक अनुभव देता है.

दूसरी तरफ Mazda CX-30 का डिजाइन ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी माना जाता है.इसकी इंटीरियर क्वालिटी और फिनिश काफी बेहतर होती है, जिससे कार का केबिन ज्यादा लग्ज़री फील देता है.हालांकि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होने के कारण अंदर का स्पेस कुछ मामलों में कम महसूस हो सकता है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में Mazda अक्सर थोड़ा आगे दिखाई देता है.CX-30 में लगभग 2.0-लीटर इंजन मिलता है जो करीब 162 hp तक की पावर देता है, जबकि Creta में 1.5-लीटर इंजन लगभग 113 hp पावर देता है.

इसका मतलब है कि Mazda की ड्राइविंग ज्यादा स्पोर्टी और रेस्पॉन्सिव महसूस हो सकती है.वहीं Hyundai की ड्राइविंग स्मूद और आरामदायक होती है, जो रोजमर्रा के शहर के इस्तेमाल के लिए बेहतर मानी जाती है.

टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स

टेक्नोलॉजी की बात करें तो Hyundai इस क्षेत्र में मजबूत माना जाता है.इसकी SUVs में बड़े टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग मोड और कई स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं.

Mazda भी सेफ्टी के मामले में मजबूत है. CX-30 में एयरबैग, स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई एडवांस सेफ्टी सिस्टम मिलते हैं और इसे कई सेफ्टी टेस्ट में उच्च रेटिंग भी मिली है.

कुछ तुलना में CX-30 में ज्यादा कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे यह सुरक्षा के लिहाज से मजबूत विकल्प बन जाता है.

रोजमर्रा की वैल्यू और उपयोगिता

जहां Hyundai अपनी बेहतर स्पेस, ज्यादा फीचर्स और मजबूत सर्विस नेटवर्क के कारण रोजमर्रा के उपयोग में ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होती है, वहीं Mazda बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम फील देती है.

Hyundai की SUVs आम तौर पर परिवार और वैल्यू-फॉर-मनी खरीदारों को ज्यादा आकर्षित करती हैं, जबकि Mazda उन ड्राइवरों को पसंद आती है जो ड्राइविंग क्वालिटी और डिजाइन को ज्यादा महत्व देते हैं.

कौन ज्यादा बेहतर?

अगर आपको ज्यादा फीचर्स, आराम और रोजमर्रा की प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो Hyundai बेहतर विकल्प हो सकती है.लेकिन अगर आप प्रीमियम फील, बेहतर परफॉर्मेंस और स्पोर्टी ड्राइविंग चाहते हैं, तो Mazda की छोटी SUV ज्यादा आकर्षक साबित हो सकती है. दोनों ब्रांड अपने-अपने तरीके से मजबूत हैं—अंतिम फैसला ड्राइवर की जरूरत और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है.

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Tags: best small SUV comparisonHyundai Creta vs Mazda CX-30Hyundai SUV featuresHyundai vs Mazda SUV comparisonMazda CX-30 performance review
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