Hyundai Verna vs Kia Seltos: किस कार में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स? कौन है सेगमेंट की बेस्ट, जानें अंतर

Hyundai Verna vs Kia Seltos: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले कुछ साल में ग्राहकों की पसंद तेजी से बदली है. जहां एक समय सेडान कारों का दबदबा हुआ करता था, वहीं अब SUV सेगमेंट ने मार्केट में धड़ल्ले से अपनी पकड़ बना ली है. आजकल लोग कॉम्पैक्ट या मिड साइज एसयूवी कारों को लेना काफी पसंद करते हैं. हालांकि, मिड साइज और एसयूवी और सेडान दोनों ही कारें सेगमेंट में काफी अच्छी मानी जाती हैं और दोनों का ही आपस में कड़ा मुकाबला होता है. अगर आप सेडान या कॉम्पैक्ट एसयूवी में से किसी एक को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Hyundai Verna vs Kia Seltos में से किसी एक को घर ला सकते हैं.

सवाल यह उठचा है कि आखिर इन दोनों कारों में से कौन सी आपके लिए ज्यादा किफायती और वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है. चलिए जानते हैं इन कारों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Hyundai Verna में आपको आपको सनरूफ, segment-first Horizon LED DRLs और 10.25 इंच का एक टचस्क्रीन मिल जाती है. वहीं, इसमें Level 2 ADAS safety का भी LED हेडलैंप्स मिलने के साथ-साथ unique grille और sleek LED light strip का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है. वहीं, Kia Seltos में आपको 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के साथ 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10-वे पावर ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया जाता है. इशके साथ ही Level-2 ADAS, ABS और EBD का ऑप्शन भी मिलता है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

Hyundai Verna में आपको 1.5 लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 160 PSकी पावर निकालने के साथ ही 253 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ Kia Seltos में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती है. यह कार 1.5 लीटर की क्षमता के साथ आती है. इसके नेचुरल एस्पिरेटिड में यह कार 115 PS की पावर देने के साथ ही 144 Nm का टॉर्क भी जरेट करती है.