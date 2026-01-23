Home > टेक - ऑटो > Hyundai Verna की बोल्ड डिजाइन या Honda City का ड्राइव कम्फर्ट, जानिए कौन सी कार बेहतर…!

Hyundai Verna vs Honda City: कार लेने का विचार है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार लें तो हम आपके लिए Hyundai Verna vs Honda City के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं. इन दोनों में से जो आपके लिए बेहतर है उसे आप खरीद सकते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 23, 2026 12:13:23 PM IST

Hyundai Verna vs Honda City: अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हैं और टर्बो-पावर, मॉडर्न तकनीक और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो Hyundai Verna आपकी पसंद हो सकती है. वहीं अगर आप लंबे समय तक भरोसेमंद, आरामदायक और क्लासिक डिजाइन वाली कार चाहते हैं, तो Honda City बेहतर ऑप्शन है. दोनों ही सेगमेंट की फेमस कारें हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अलग-अलग हैं.

 Hyundai Verna: दमदार परफॉर्मेंस  

Hyundai Verna की सबसे बड़ी खूबी है इसकी मॉडर्न तकनीक और एडवांस फीचर्स. इसमें बड़े इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और स्टैंडर्ड ADAS (Level 2) जैसी सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं. टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन इसे शहर और हाईवे दोनों जगह तेज और मजेदार बनाते हैं. रिमोट स्टार्ट जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी इसे खास बनाती हैं. हालांकि, इसका बोल्ड डिजाइन हर किसी को पसंद नहीं आता और कुछ एडवांस ADAS फीचर्स केवल टर्बो वर्जन में ही उपलब्ध हैं. इसके अलावा, भविष्य में रीसेल वैल्यू City जितनी अच्छी नहीं हो सकती.

Honda City: क्लासिक स्टाइल और भरोसेमंद आराम

Honda City हमेशा से टाइमलेस डिजाइन और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के लिए जानी जाती है. इसका नेचुरली-एस्पिरेटेड इंजन लंबे समय तक भरोसेमंद रहता है और लंबी ड्राइव के दौरान आरामदायक एक्सपीरिएंस देता है. CVT ट्रांसमिशन इसे स्मूद बनाता है और इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत मानी जाती है. हालांकि, Verna की तुलना में इसके फीचर्स थोड़े बेसिक हैं, नॉन-टर्बो ADAS केवल नार्मल सेफटी देता है और इंफोटेनमेंट स्क्रीन थोड़ी पुरानी लग सकती है.

Hyundai Verna vs Honda City Price : दोनों कारों के दाम

Hyundai Verna- 2026 हुंडई वर्ना के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत ₹10.69 लाख से ₹17.13 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, टॉप-टियर टर्बो मॉडल की कीमत लगभग ₹20.38 लाख तक है.

Honda City- भारत में, 2026 होंडा सिटी बेस वेरिएंट के लिए लगभग ₹11.95 लाख से शुरू होने वाली कीमतों के साथ उपलब्ध है, टॉप-एंड वेरिएंट लगभग ₹16.07 लाख से ₹20.00 लाख (एक्स-शोरूम) तक पहुंचते हैं, खासकर हाइब्रिड मॉडल के लिए.

दोनों कारों Verna और City में अंतर

परफॉर्मेंस की बात करें तो, टर्बो वर्जन वाली Verna तेज और ज्यादा दमदार है, जबकि City स्मूद और इंधन-कुशल ड्राइविंग देती है. तकनीक के मामले में, Verna ज्यादा एडवांस फीचर्स और ADAS के साथ आगे है. कम्फर्ट और राइड क्वालिटी में City लंबी ड्राइव के लिए बेहतर मानी जाती है, जबकि Verna शहर में एगाइल हैंडलिंग देती है.  

कौन सी कार आपके लिए सही?

अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दमदार टर्बो इंजन और स्टाइलिश लुक चाहते है, तो Hyundai Verna चुनें. ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो फीचर्स में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं.

अगर आप क्लासिक डिजाइन, लंबे समय तक भरोसेमंद और आरामदायक ड्राइव चाहते हैं, साथ ही बेहतर रीसेल वैल्यू भी चाहिए, तो Honda City आपके लिए सही है.

