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Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO: कौन-सी SUV रहेगी आपके लिए ज्यादा दमदार? सेफ्टी के मामले में क्या है बेस्ट

अगर आप कोई प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO में से किसी भी कार को ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 5, 2026 5:03:03 PM IST

Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO: कौन-सी SUV रहेगी आपके लिए ज्यादा दमदार? सेफ्टी के मामले में क्या है बेस्ट


Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. इसे लोग किफायती और वैल्यू फॉर मनी कार मानते हैं. अगर आपका बजट 12 से 15 लाख रुपये के बीच है तो ऐसे में आप एक अच्छी और किफायती मिड साइज एसयूवी कार ले सकते हैं. कॉम्पैक्ट एसयूवी कारें आमतौर पर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है. आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों में आपको आधुनिक फीचर्स, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और आकर्षक डिजाइन भी देखने के लिए मिल जाता है.

अगर आप कोई प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Hyundai Venue vs Mahindra XUV 3XO में से किसी भी कार को ले सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों कारों के बीच के अंतर के बारे में. 

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किसमें मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स? 

Hyundai venue में आपको ADAS Level 2 सेफ्टी, dual 12.3 इंच के कर्व डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं. इसके साथ ही साथ इस कार में आपको वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ड्युअल स्क्रीन सेटअप मिलता है साथ ही पैनेरोमिक सनरूफ भी दी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ आपको Mahindra XUV 3XO में 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंच की डिस्प्ले और पैनेरोमिक सनरूफ मिलने के साथ ही Level 2 ADAS मिलता है. इस कार में आपको 5-star BNCAP सेफ्टी भी दी जाती है. 

पावर और परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे? 

बात करें अगर पावर, परफॉर्मेंस और स्पीड के बारे में तो Hyundai venue में आपको 1.0L Turbo GDi Petrol, 1.2L Kappa MPi Petrol और 1.5L U2 CRDi Diesel का इंजन दिया जाता है. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Mahindra XUV 3XO में आपको 1.2L Turbo Petrol, 1.2L TGDi Turbo Petrol के साथ ही साथ 1.5L Diesel इंजन मिल जाता है. इस कार में आपको 6 एयरबैग्स के साथ ही साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स का भी ऑप्शन दिया जाता है. 

Tags: Hyundai Venue
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