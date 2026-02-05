Home > टेक - ऑटो > Hyundai Palisade या Kia Telluride कौन सी कार है आपकी फैमिली के लिए ज्यादा कंफर्टेबल, कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Hyundai Palisade या Kia Telluride कौन सी कार है आपकी फैमिली के लिए ज्यादा कंफर्टेबल, कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ

Hyundai Palisade vs Kia Telluride Comparison: अगर कोई कार खरीदता है तो वो अपने दिमाग में एक चीज रखता है कि कार में कंफर्ट अच्छा हो. अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए पैलिसेड और टेलुराइड लेकर आए हैं. आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में सबकुछ-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 5, 2026 4:57:00 PM IST

Hyundai Palisade vs Kia Telluride Comparison: पिछले साल हुंडई ने अपनी फेमस SUV पैलिसेड को रीडिजाइन किया, जबकि किआ की दूसरी जेनरेशन टेलुराइड हाल ही में लॉन्च हुई है. दोनों ही गाड़ियां फैमिली और लंबी ड्राइव के लिए फेमस हैं. लेकिन अगर दोनों में से आपको कोई एक कार खरीदनी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी कार खरीदें, तो हम आपके लिए दोनों के बारें में पूरी जानकारी लेकर आए हैं-

कार का इंटीरियर और साइज

हुंडई पैलिसेड और किआ टेलुराइड का व्हीलबेस लगभग एक जैसा है. इसका मतलब है कि दोनों SUVs में आठ लोगों के बैठने की क्षमता बराबर है. अगर बात तीसरी रो की सीट और बैक कार्गो स्पेस की करें, तो टेलुराइड में सीटें मोड़ने के बाद पैलिसेड की तुलना में थोड़ी ज्यादा जगह मिलती है, जिससे ये सामान रखने में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है.

 पावरट्रेन और टोइंग क्षमता

दोनों SUVs में स्टैंडर्ड AWD के साथ नया 329 hp हाइब्रिड पावरट्रेन उपलब्ध है. पैलिसेड में बेस वर्जन के लिए नेचुरली एस्पिरेटेड V-6 इंजन है और टेलुराइड में बेस वर्जन के लिए टर्बो-4 इंजन है. गैस वर्जन 5,000 पाउंड तक टो कर सकते हैं. हाइब्रिड मॉडल थोड़े कम टो करते हैं, लेकिन फ्यूल इकॉनमी में बेहतर होते हैं.

 ट्रिम और कीमत

 हुंडई पैलिसेड (2026)- अगर हम  हुंडई पैलिसेड की कीमत की बात करें तो इसकी शुरूआती कीमत 34 से 35 लाख है.

 किआ टेलुराइड (2027)- वहीं अगर हम किआ टेलुराइड की कीमत की बात करें तो ये 35 से 45 लाख के बीच हो सकती है. अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है.

Yamaha EC-06 launch: यामाहा का EC-06 स्कूटर हुआ लॉन्च, एक चार्ज में 150 से ज्यादा KM तक लगाएगी दौड़, जानें कीमत

 फीचर्स और वैल्यू

पैलिसेड में कुछ कम्फर्ट और टेक फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जैसे वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto और बेस ट्रिम्स पर ज्यादा ड्राइवर असिस्ट. वहीं टेलुराइड में ये फीचर्स ऑप्शनल हैं. इस वजह से पैलिसेड कुछ लोगों को बेहतर वैल्यू वाली लग सकती है.

कार की डिजाइन

कीमतें लगभग समान होने की वजह से लोग अक्सर डिजाइन और लुक के आधार पर चुनते हैं. पैलिसेड दिखने में ज्यादा अपस्केल और रिफाइंड है. टेलुराइड का लुक ज्यादा बोल्ड और मजबूत लगता है.
 

