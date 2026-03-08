Home > टेक - ऑटो > Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?

Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?

Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: एमजी ZS EV लंबी रेंज, ज्यादा स्पेस और मॉडर्न फीचर्स वाली है, जबकि हुंडई कोना EV compact, शहर-फ्रेंडली और प्रीमियम फ्रंट सीट आराम देती है. आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 8, 2026 11:39:24 AM IST

MG ZS EV vs Hyundai Kona Electric
MG ZS EV vs Hyundai Kona Electric


Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: एमजी ZS EV और हुंडई कोना EV दोनों ही भारत में फेमस इलेक्ट्रिक कारें हैं. हालांकि दोनों ही इलेक्ट्रिक कारें हैं, लेकिन उनके शेप, रेंज, स्पेस और फीचर्स में काफी अंतर है. एमजी ZS EV बड़ी और ज्यादा स्पेस वाली कार है, जबकि कोना EV छोटी, कॉम्पैक्ट और शहर में ड्राइव करने के लिए सुविधाजनक डिजाइन वाली कार है. इसलिए ये तुलना समझना जरूरी है कि कौन सी कार आपकी जरूरतों के लिए सही है.

You Might Be Interested In

 रेंज (दूरी)

एमजी ZS EV में लगभग 50.3 kWh की बैटरी है, जो रियल वर्ल्ड टेस्ट में लगभग 300–350 किलोमीटर प्रति चार्ज चल सकती है. इसका मतलब है कि लंबी दूरी की ड्राइव के लिए ये कार बेहतर ऑप्शन है. इसके मुकाबले, हुंडई कोना EV की रेंज लगभग 250–290 किलोमीटर प्रति चार्ज है, जो शहर में छोटे सफर और रोजमर्रा के काम के लिए ज्यादा सही है. अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं या लंबी ड्राइव पर जाने की योजना रखते हैं, तो ZS EV बेहतर है. वहीं, कोना EV का छोटा शेप और city-friendly रेंज इसे शहर में पार्किंग और ट्रैफिक में चलाने के लिए आसान बनाता है.

 आराम और स्पेस

एमजी ZS EV केबिन में काफी स्पेस है, खासकर पीछे की सीटों में लेगरूम अच्छा है. इसके सस्पेंशन सेटअप की वजह से ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस भी आरामदायक होता है. लंबे सफर के दौरान ये कार यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक रहती है.

You Might Be Interested In

हुंडई कोना EV का केबिन थोड़ा कॉम्पैक्ट है, लेकिन फ्रंट सीट्स बेहतर सपोर्ट देती हैं और केबिन मटेरियल प्रीमियम फील देता है. इसका मतलब है कि शहर में छोटी ड्राइव या ट्रैफिक में चलाने के लिए कोना EV ज्यादा सुविधाजनक है. इसलिए, अगर आपको स्पेस और लंबी ड्राइव का आराम चाहिए तो ZS EV बेहतर है, लेकिन शहर में चलाने और फ्रंट सीट आराम के लिए कोना EV ज्यादा सही है.

 फीचर्स और तकनीक

एमजी ZS EV में कई मॉडर्न तकनीकी फीचर्स हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ, ADAS लेवल 2 और 360 डिग्री कैमरा. ये फीचर्स इसे टेक्नोलॉजी और सुविधा के मामले में कोना EV से आगे रखते हैं. कई बार इसकी कीमत कोना EV के समान या उससे कम होती है, इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के तौर पर भी अच्छा है.

कोना EV में भी प्रीमियम केबिन मटेरियल और अच्छी फ्रंट सीट सपोर्ट है, लेकिन मॉडर्न फीचर्स की संख्या में ये ZS EV के मुकाबले थोड़ी पीछे है. इसलिए अगर आपको तकनीक और सुविधाओं के साथ लंबी ड्राइव का एक्सपीरिएंस चाहिए तो ZS EV सही ऑप्शन है.

परफॉर्मेंस

एमजी ZS EV की पावर 174 HP है, जिससे ये ज्यादा तेज और ताकतवर है. ये शहर के बाहर और हाईवे ड्राइव के लिए सही है.

कोना EV की पावर लगभग 136 HP है (पुराने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के अनुसार), जो शहर की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है, लेकिन लंबी दूरी और तेज ड्राइव के लिए उतनी शक्तिशाली नहीं है. इसलिए परफॉर्मेंस के हिसाब से ZS EV हाईवे और लंबी ड्राइव के लिए बेहतर है, जबकि कोना EV शहर में आरामदायक और आसानी से चलाने योग्य ऑप्शन है.

You Might Be Interested In
Tags: Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन...

March 7, 2026

दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5...

March 7, 2026

दस्त ने ले ली मुगल बादशाह की जान! आखिर क्यों...

March 7, 2026

सिल्वर फॉइल को बनाने में कितना एल्युमिनियम यूज होता है?

March 7, 2026
Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?
Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?
Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?
Hyundai Kona Dual Tone vs MG ZS EV: कौन सी इलेक्ट्रिक SUV है आपके पैसे के लिए सबसे सही चुनाव?