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कार में चाहते हैं लग्जरी और कंफर्ट? Hyundai Ioniq 5 vs Mercedes-Benz CLA किसमें मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Hyundai Ioniq 5 vs Mercedes-Benz CLA: अगर आप किसी लग्जरी और ब्रांड कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Hyundai Ioniq 5 और Mercedes-Benz CLA में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही सुपर कारें हैं, जो आधुनिक फीचर्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 19, 2026 4:41:49 PM IST

कार में चाहते हैं लग्जरी और कंफर्ट? Hyundai Ioniq 5 vs Mercedes-Benz CLA किसमें मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स


Hyundai Ioniq 5 vs Mercedes-Benz CLA: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. अब लोग केवल एक कार नहीं खरीदना चाहते, बल्कि उसमें लग्जरी, दमदार फीचर्स, एक अच्छे और बड़े इंजन के साथ ही साथ काफी अच्छा और आकर्षक लुक भी चाहते हैं. हालांकि, पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले अब इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है. सेडान और हैचबैक दोनों ही सेगमेंट में आपको लग्जरी और फीचर्स से लैस कारें देखने के लिए मिल जाती हैं.

अगर आप किसी लग्जरी और ब्रांड कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Hyundai Ioniq 5 और Mercedes-Benz CLA में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही सुपर कारें हैं, जो आधुनिक फीचर्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं. 

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Hyundai Ioniq 5 और Mercedes-Benz CLA फीचर्स में तुलना 

Hyundai Ioniq 5 एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें आपको 12.3 इंच की डिस्प्ले मिलने के साथ ही साथ लेवल 2 ADAS का भी फीचर मिलता है. इसके साथ ही  साथ कार में आपको स्मार्ट क्रूंज और स्टॉप और गो पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है. इतना ही नहीं इसमें साइड पार्किंग डिस्टेंस का भी फीचर मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Mercedes-Benz CLA कार में आपको 14 इंच का टचस्क्रीन और Chat GPT मिलने के साथ-साथ dual-zone climate control और फिक्स्ड पैनेरॉमिक ग्लास रूफ भी मिल जाता है. 

कैसे हैं दोनों कारों की परफॉर्मेंस?

देखा जाए तो दोनों कारों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त मानी जाती है. Hyundai Ioniq 5 में आपको 84 kWh की बैटरी मिलने के अलावा 690 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज भी मिलेगी. इस कार को आप मात्र 18 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज कर सकते हैं. वहीं, दूसरी तरफ बात की जाए अगर Mercedes-Benz CLA की तो इस कार में 792 किलोमीटर की रेंज मिलती है यानि आप केवल सिंगल चार्जिंग में इस कार को 792 किलोमीटर तक चला सकते हैं. कार में आपको 320 kW DC चार्जिंग मिलती है साथ ही साथ एक जबरदस्त एफिशिएंसी भी मिलती है. 

ये भी पढ़ें:-Toyota Innova लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? देनी होगी इतनी डाउन पेमेंट, समझें EMI का पूरा हिसाब

Tags: Hyundai Ioniq 5
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