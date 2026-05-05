Hyundai Creta vs Kia Seltos: पावर से परफॉर्मेंस तक क्या है अंतर? कौन सी कार रहेगी वैल्यू फॉर मनी

Hyundai Creta vs Kia Seltos: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में वैसे तो कारों की भरमार है. कुछ-कुछ समय के अंतराल में एक से बढ़कर एक कारें लॉन्च होती हैं, जो न केवल अच्छे फीचर्स के साथ आती हैं बल्कि, दमदार परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है. अगर आप एक फैमिली कार लेना ही चाहते हैं तो ऐसे में कॉम्पैक्ट SUV लेना एक फायदे का सौदा हो सकता है. आज के समय में मिड साइज या कॉम्पैक्ट एसयूवी को काफी बेहतरीन और सफल माना जाता हैं. ये कारें खराब सड़कों से लेकर शहरों के ट्रैफिक तक में अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देती हैं.

अगर आप कोई ऐसी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Hyundai Creta vs Kia Seltos एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं इनके कुछ अंतर के बारे में.

Hyundai Creta vs Kia Seltos: फीचर्स की तुलना में कौन ज्यादा आगे?

Kia Seltos की बात करें तो इस कार में आपको हेड अप डिस्प्ले, 8 स्पीकर वाले बोस के साउंड सिस्टम मिलने के अलावा 360 डिग्री कैमरा और 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाता है. केवल यही नहीं, इसमें Level-2 ADAS, एबीएस और ईबीडी का ऑप्शन भी मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Hyundai Creta में आपको वेंटिलेटेड सीट्स और रियर एसी के साथ पैनोरमिक सनरूफ और सेफ्टी के तौर पर भी कई फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. हालांकि, फीचर्स के मामले में दोनों ही कारें परफेक्ट मानी जाती हैं.

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किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन?

Kia Seltos में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है. इसके नेचुरल एस्पिरेटिड में यह कार 115 PS की पावर देने के साथ ही 144 Nm का टॉर्क भी जरेट करती है. यह कार 1.5 लीटर की क्षमता के साथ आती है. कार में आपको एक दमदार पावर भी देखने के लिए मिल जाती है. वहीं, बात करें अगर Hyundai Creta की तो इस कार में आपको 113 bhp की पावर मिलने के साथ-साथ 143.8 Nm का टॉर्क भी मिलता है. यह कार आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है. होलांकि, अगर आप पावर और परफॉर्मेंस देखकर कार लेना चाहते हैं तो दोनों ही कारें वैल्यू फॉर मनी हो सकती हैं.