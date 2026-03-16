Hyundai Creta petrol या electric कौन सी कार ज्यादा सस्ती, किसके फीचर्स में दम?

Hyundai Creta petrol vs electric: आज के समय में कार खरीदते समय लोग सिर्फ डिजाइन या ब्रांड ही नहीं देखते, बल्कि रनिंग कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, और इस्तेमाल के तरीके को भी ध्यान में रखते हैं. इसी वजह से कई लोग पेट्रोल कार और इलेक्ट्रिक कार के बीच उलझ जाते हैं. अगर आप हुंडई क्रेटा खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने दो अच्छे ऑप्शन हैं – पेट्रोल ऑटोमैटिक (P iVT) और क्रेटा इलेक्ट्रिक (EV). दोनों कारें अपने-अपने उपयोग के हिसाब से बेहतरीन हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कौन-सी कार किसके लिए सही है.

हुंडई क्रेटा P iVT (पेट्रोल ऑटोमैटिक) कैसी है?

स्मूद और आरामदायक ड्राइविंग- क्रेटा P iVT में इंटेलिजेंट वैरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) मिलता है, जो शहर में चलाते समय काफी स्मूद और आरामदायक एक्सपीरिएंस देता है. ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है.

लंबी दूरी के लिए बेफिक्र- पेट्रोल कार का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें रेंज की चिंता नहीं होती. आप बिना सोचे लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और रास्ते में कहीं भी आसानी से पेट्रोल भरवा सकते हैं.

कम शुरुआती कीमत- क्रेटा पेट्रोल की शुरुआती कीमत लगभग ₹10.79 लाख से शुरू होती है. इसलिए ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में SUV खरीदना चाहते हैं.

एक कमी भी है- हालांकि पेट्रोल कार में हर किलोमीटर की लागत ज्यादा होती है. समय के साथ ईंधन खर्च और मेंटेनेंस लागत भी बढ़ सकती है.

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक कार कैसी है?

तेज और स्मूद परफॉर्मेंस- क्रेटा इलेक्ट्रिक में इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, जिससे कार बहुत तेजी से पिकअप लेती है. ये कार लगभग 7.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है, जो कई पेट्रोल कारों से भी तेज है.

शहर के लिए शानदार रेंज- ये कार एक बार चार्ज होने पर लगभग 300–350 किमी की वास्तविक रेंज दे सकती है. इसलिए रोजाना शहर में आने-जाने वालों के लिए ये काफी सुविधाजनक है.

कम रनिंग और मेंटेनेंस खर्च- क्रेटा इलेक्ट्रिक की शुरुआती कीमत लगभग ₹18.02 लाख है, जो पेट्रोल मॉडल से ज्यादा है. लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और मेंटेनेंस भी कम पड़ता है.

प्रीमियम फीचर्स- इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे- लेवल-2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा और V2L (Vehicle-to-Load) टेक्नोलॉजी, जिससे आप कार की बैटरी से बाहरी डिवाइस चला सकते हैं.

आखिर कौन-सी क्रेटा खरीदें?

क्रेटा P iVT चुनें अगर:

आपकी मासिक ड्राइविंग कभी ज्यादा तो कभी कम होती है.

आप अक्सर लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं.

आप कम शुरुआती बजट में SUV खरीदना चाहते हैं.

क्रेटा इलेक्ट्रिक चुनें अगर:

आप रोजाना शहर में 80 किमी या उससे ज्यादा ड्राइव करते हैं.

आपको शांत, स्मूद और हाई-टेक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस चाहिए.

आप कम रनिंग कॉस्ट और भविष्य की टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं.

अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा और लचीलापन चाहिए तो पेट्रोल क्रेटा बेहतर है. लेकिन अगर आपका ज्यादातर उपयोग शहर में रोजाना आने-जाने के लिए है और आप कम खर्च में आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो क्रेटा इलेक्ट्रिक एक स्मार्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.