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Hybrid या Petrol? रोजाना ऑफिस जाने वालों के लिए कौन सी कार है सबसे किफायती, जानें माइलेज और बचत का पूरा गणित

इसके लिए हाइब्रिड कारें भी सही मानी जाती हैं. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और माइलेज बेहतर मिलता है. चलिए जानते हैं आपके लिए कौन सी कार बेहतर रहेगी.

By: Kunal Mishra | Published: June 25, 2026 5:16:19 PM IST

Hybrid या Petrol? रोजाना ऑफिस जाने वालों के लिए कौन सी कार है सबसे किफायती, जानें माइलेज और बचत का पूरा गणित


Hybrid vs Petrol Car: भारत में कार खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि आखिर कौन-सी कार किफायती और ज्यादा बचत वाली रहेगी. आजकल पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों पर भी शिफ्ट हो रहे हैं. लेकिन, आज भी ऐसे कई लोग हैं, जो पेट्रोल और हाइब्रिड कारों को ही ज्यादा दमदार और वैल्यू फॉर मनी विकल्प मानते हैं. खासकर बचत और किफायती कारें उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जो हर दिन ऑफिस आने-जाने के लिए 20 से 60 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करते हैं, उनके लिए सही कार का चुनाव सालाना हजारों रुपये की बचत कर सकता है.

इसके लिए हाइब्रिड कारें भी सही मानी जाती हैं. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और माइलेज बेहतर मिलता है. चलिए जानते हैं आपके लिए कौन सी कार बेहतर रहेगी. 

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कैसे काम करती हैं हाइब्रिड कारें?

हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक भी होता है. अगर आपकी कार की स्पीड कम है तो ऐसे में कई बार कार इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चलती है, जिससे पेट्रोल की खपत कम हो जाती है. इससे आपका पेट्रोल बचता है. अगर आपके ऑपिस आने-जाने का रास्ता ट्रैफिक वाला है तो ऐसे में आप हाइब्रिड कार ले सकते हैं. हालांकि, दूसरी तरफ पेट्रोल कार भी आपके लिए कुथछ मामलों में किफायती हो सकती है. ऐसे में सर्विस और मरम्मत में आसानी से हो जाती है साथ ही साथ आपको इसके लिए कम निवेश भी करना होगा. 

कौन सी कार रहेगी आपके लिए किफायती? 

अगर आप पेट्रोल और हाइब्रिड कारों को लेकर कंफ्यूज हैं ततो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी कार आपके ऑफिस आने-जाने के लिए सटीक बैठने वाली है. अगर आपकी रनिंग ट्रैफिक वाले ास्तों पर है या फिर आप लंबे समय के लिए कार को रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हाइब्रिड कार को ले सकते हैं. वहीं, अगर आप कुछ ही सालों तक कार चलाने वाले हैं या फिर आपकी डेली रनिंग काफी कम है तो ऐसे में पेट्रोल कार आपके लिए बेहतर हो सकती है.

Tags: Hybrid vs Petrol Car
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