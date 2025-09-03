Home > टेक - ऑटो > Human vs AI: क्या AI ज़्यादा शक्तिशाली है इंसानों से? गूगल डीपमाइंड के साइंटिस्ट ने खोला राज़

AI better than Humans: अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में "इंसानों और AI में कौन बेहतर है" जैसी बहसों के बीच गूगल डीपमाइंड के साइंटिस्ट ने बड़ी बात कही है। पढ़िए पूरी जानकारी।

Published By: Sharim ansari
Published: September 3, 2025 20:30:08 IST

Jeff Dean on AI
Jeff Dean on AI

Jeff Dean on AI: जैसे-जैसे अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लगातार आगे बढ़ रही है, तकनीकी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहसों में से एक यह है कि क्या मशीनें अंततः अधिकांश क्षेत्रों में मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, या क्या वे बहुप्रचारित अर्टिफिशियल जेनेरल इंटेलिजेंस (AGI) के स्तर तक पहुँच जाएँगी। गूगल डीपमाइंड के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन का मानना ​​है कि आज के मॉडल पहले से ही कई रोज़मर्रा के कामों में आम इंसान से आगे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

AI सिस्टम्स आम इंसान से बेहतर

डीन ने मूनशॉट पॉडकास्ट पर बोलते हुए कहा कि आज के AI सिस्टम्स “ज़्यादातर कामों में औसत व्यक्ति से बेहतर” हैं जिनमें शारीरिक मेहनत शामिल नहीं है। आगे कहा, “रैंडम टास्क को ज़्यादातर लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं जब उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, और आज हमारे पास मौजूद कुछ मॉडल वास्तव में ज़्यादातर चीजों में काफी बेहतर हैं।”

इसका मतलब यह नहीं है कि एआई में कोई कमी नहीं है। डीन ने आगे बताया कि वे अभी भी कई क्षेत्रों में एक्सपर्ट-लेवल की परफॉरमेंस नहीं दे पा रहे हैं: “वे कई चीज़ों में असफल होंगे; कुछ चीज़ों में वे ह्यूमन एक्सपर्ट-लेवल के नहीं हैं, इसलिए यह हर एक कामों में दुनिया के माहिरों से बेहतर होने से बहुत अलग परिभाषा है।”

रिसर्च में और सक्षम होगा अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

डीन से पुछा गया कि क्या AI जल्द ही मनुष्यों की तुलना में तेज़ी से खोज करने में सक्षम होगा, उन्होंने जवाब दिया, “हम सच में कुछ क्षेत्रों में उस मुकाम के करीब पहुँच चुके हैं, और आगे हम उन क्षेत्रों का विस्तार करेंगे।” उन्होंने आने वाले सालों में विज्ञान और इंजीनियरिंग में सफलताओं को गति देने के लिए ऑटोमेशन और कम्प्यूटेशन की क्षमता की ओर इशारा किया।

दिलचस्प बात यह है कि उनके बॉस, डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस, कहीं अधिक आशावादी रहे हैं। हाल ही में WIRED के साथ एक इंटरव्यू में, हसाबिस ने भविष्यवाणी की कि AGI को अगले पांच से दस वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है।

