Bike Riding Tips: बाइक चलाते समय ब्रेक और गियर का सही तालमेल बढ़ा सकता है माइलेज, जानें राइडिंग का सही तरीका

Bike Mileage Tips: अक्सर लोग बाइक की माइलेज को लेकर परेशान रहते हैं. लेकिन, काफी हद तक बाइक में अच्छी माइलेज निकालना आपकी ड्राइविंग पर भी निर्भर करती है. हालांकि, कई लोग माइलेज बढ़ाने के लिए केवल इंजन सर्विस, टायर प्रेशर या अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल को ही बेहतर मानते हैं. जबकि, हकीकत यह है कि आपके बाइक चलाने का तरीका भी काफी हद तक माइलेज के लिए जिम्मेदार मानी जाती है. खासकर ब्रेक और गियर का सही इस्तेमाल न केवल ईंधन की बचत करता है, बल्कि इंजन की लाइफ बढ़ाने और बाइक की परफॉर्मेंस बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है.

कई राइडर्स बार-बार तेज एक्सीलरेशन, अचानक ब्रेक लगाने या गलत गियर में बाइक चलाने जैसी गलतियां करते हैं. इससे इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है. चलिए जानते हैं बाइक में अच्छी माइलेज लेने के तरीके के बारे में.

1. बार-बार तेज ब्रेक लगाने से बचें

अगर आप बाइक में अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ब्रेक लगाने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए. इसके लिए आपको अचानक और बार-बार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए साथ ही साथ ब्रेक को समय-समय पर चेक कराते रहना चाहिए. हर बार ब्रेक लगाने के बाद दोबारा स्पीड बढ़ाने के लिए ज्यादा एक्सीलरेशन देना पड़ता है. इससे इंजन ज्यादा ईंधन खर्च करता है और ब्रेक पैड की घिसाई भी बढ़ जाती है. इससे कहीं न कहीं पेट्रोल की खपत ज्यादा होती है.

2. क्लच का गलत इस्तेमाल न करें

क्लच का सही इस्तेमाल करना भी बाइक की माइलेज को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है. कई लोग बाइक चलाते समय लंबे समय तक क्लच दबाकर बाइक चलाते रहते हैं. जबकि, आपको क्लच का इस्तेमाल केवल गियर बदलते समय और ट्रैफिक के दौरान ही करना चाहिए. बार-बार क्लच दबाने से भी कई बार माइलेज कम हो सकती है.

3. सही स्पीड पर सही गियर का इस्तेमाल करें

एक अच्छी माइलेज लेने के लिए आपको सही स्पीड के साथ ही सही गियर में भी बाइक को मेनटेन करके चलाना चाहिए. बाइक का माइलेज काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्पीड पर कौन-सा गियर इस्तेमाल कर रहे हैं. कम स्पीड पर हाई गियर में बाइक चलाने से बचना चाहिए साथ ही साथ ज्यादा स्पीड पर लंबे समय तक लो गियर में न चलाएं.