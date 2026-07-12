Free WiFi Danger: फ्री Public WiFi बना सकता है आपको साइबर ठगी का शिकार! कनेक्ट करने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बातें

Free WiFi Danger: आज के डिजिटल जमाने में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर UPI पेमेंट, सोशल मीडिया और ऑफिस तक के काम के लिए हमें WiFi की जरूरत पड़ती है. लेकिन, कई बार जब हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर होटल आदि में होते हैं तो Free Public WiFi का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे उससे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं. लेकिन, कुछ मामलों में ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे आपको डेटा भी चोरी हो सकता है.

जैसे ही कोई यूजर ऐसे नेटवर्क से जुड़ता है, उसकी निजी जानकारी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और बैंकिंग से जुड़ी डिटेल्स लीक हो जाने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए Free WiFi का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए.

1. ऑनलाइन बैंकिंग या UPI ट्रांजैक्शन न करें

अगर आप किसी Public WiFi से अपना नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखें कि बैंकिंग, UPI पेमेंट या अन्य फाइनेंशियल लेन-देन करने से बचें. कुछ मामलों में इस तरह के सार्वजनिक नेटवर्क से कनेक्ट करना पर आपका डेटा चोरी हो सकता है और फाइनेंशियल जानकारी किसी अन्य यूजर तक पहुंच सकती है. इसलिए कोशिश करें कि बैंकिंग या ट्रांजेक्शन करने से बचें.

2. नेटवर्क फोरगेट करना न भूलें

अगर आप Public WiFi से अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको नेटवर्क फोरगेट करना नहीं भूलना चाहिए. वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो काम खत्म होने के बाद अपने डिवाइस से नेटवर्क को रिमूव कर देना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार आपका डिवाइस उस प्लेस से गुजरने पर ऑटो कनेक्ट हो सकता है.

3. अनजान लिंक या क्लिक न करें

Public WiFi से अपना नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद आपको किसी भी अनजान लिंक को क्लिक करने से बचना चाहिए. ऐसे में कई बार साइबर अपराधी आपके फोन पर कोई फाइल या फिर लिंक भेज सकते हैं. इसे क्लिक करने के बाद ही आपके साथ साइबर ठगी हो सकती है.