Home > टेक - ऑटो > AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित

AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित

सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें यह दावा भी किया जाता है कि केवल रिमोट से AC बंद करने पर ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन, असल में सच्चाई क्या है हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे. हालांकि, ऐसी बंद करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 15, 2026 7:10:20 PM IST

AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित


AC Safety Tips: गर्मी का मौसम आते ही घरों, ऑफिसों और दुकानों में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. कई लोग दिन में कई बार और कुछ लोग पूरी रात AC चलाते हैं. लेकिन, AC के इस्तेमाल से जुड़ा एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर AC को बंद करने का सही तरीका क्या है? कई लोग ऐसी को रिमोट से बंद करते हैं तो वहीं, कुछ लोग इसे बंद करने के लिए मेन स्विच का इस्तेमाल करते हैं.

सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें यह दावा भी किया जाता है कि केवल रिमोट से AC बंद करने पर ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन, असल में सच्चाई क्या है हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे. हालांकि, ऐसी बंद करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए. 

You Might Be Interested In

AC बंद करने का क्या है सही तरीका?

अगर आप ऐसी बंद करना चाहते हैं और उसका सही तरीका जानना चाहते हैं तो ऐसे में ऐसी को आप बंद तो रिमोट से कर सकते हैं, लेकिन इसे बंद करने के लिए केवल रिमोट का ही इस्तेमाल करना काफी नहीं होता है. बल्कि, बिजली की खपत कम करने के लिए आपको मेन स्विच को भी बंद कर देना चाहिए. इससे बिजली के यूनिट की खपत कम होती है. हालांकि, सामान्य इस्तेमाल के दौरान केवल रिमोट से AC बंद करना पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित माना जाता है. जब आप रिमोट से AC बंद करते हैं, तो कंप्रेसर और कूलिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं. लेकिन, दोनों जगहों से आसी को बंद कर देना ज्यादा सही माना जाता है. 

क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करने पर ब्लास्ट हो सकता है? 

सिर्फ रिमोट से AC बंद करने पर ब्लास्ट होने की बात पूरी तरह से सही नहीं है. अगर आप मेन स्विच से ऐसी को नहीं बंद करते हैं और केवल रिमोट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में ब्लास्ट होने का कोई खतरा नहीं होता है. दरअसल, ऐसी में आग लगने या विस्फोट होने जैसी घटनाएं आमतौर पर खराब या ढीली वायरिंग, ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर समय पर सर्विस नहीं कराने से होती है. कुछ मामले में खराब इंस्टॉलेश या नइलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी इसका एक कारण माना जाता है.

Tags: AC Safety Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026

सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं महिलाएं?

July 14, 2026

कचरा नहीं खजाना हैं इन 5 सब्जियों के छिलके!

July 14, 2026

बेटी अंशुला की शादी में भावुक हुए बोनी कपूर, साझा...

July 14, 2026

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026
AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित
AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित
AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित
AC Safety Tips: क्या सिर्फ रिमोट से AC बंद करना सही है या मेन स्विच भी करना चाहिए ऑफ? कौन सा तरीका रहेगा ज्यादा सुरक्षित