Scooter Tyre Guide: अपने स्कूटर के लिए कैसे चुनें सही टायर? चौड़ाई, साइज और ग्रिप का रखें ध्यान, वरना बिगड़ सकता है राइडिंग का मजा

Scooter Tyre Guide: आज के समय में स्कूटर शहरों में आने-जाने का एक सुविधाजनक साधन बन चुका है. ऑफिस जाना हो, बाजार से सामान खरीदना हो या रोजमर्रा के छोटे-बड़े काम निपटाने हों, स्कूटर की मदद से सफर आसान हो जाता है. हालांकि, स्कूटर चलाते समय ज्यादातर लोग उसके इंजन, माइलेज, ब्रेक और सर्विसिंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायरों को अक्सर तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं, जब तक वे पूरी तरह घिस न जाएं या उनमें कोई खराबी न आ जाए. जबकि हकीकत यह है कि स्कूटर के टायर उसकी सुरक्षा, सड़क पर पकड़ और राइडिंग के अनुभव को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

अगर स्कूटर के टायर सही स्थिति में नहीं हैं या आपने अपनी गाड़ी के लिए गलत टायर चुन लिया है, तो गीली सड़क पर फिसलने, मोड़ पर संतुलन बिगड़ने और ब्रेक लगाने के दौरान परेशानी होने का जोखिम बढ़ सकता है. चलिए जानते हैं अपने स्कूटर के लिए सही टायर कैसे चुनें.

सबसे पहले स्कूटर के टायर का सही साइज जानें

नया टायर खरीदते समय सही साइज का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. हर स्कूटर के लिए एक ही साइज का टायर उपयुक्त नहीं होता है. टायर का आकार वाहन के डिजाइन, पहिए के आकार और निर्माता की ओर से निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार तय किया जाता है. इसलिए किसी दूसरे स्कूटर में इस्तेमाल हो रहे टायर को देखकर अपने वाहन के लिए भी वही टायर खरीद लेना सही फैसला नहीं है. आमतौर पर टायर के साइडवॉल यानी बाहरी हिस्से पर उसके साइज से जुड़ी जानकारी लिखी होती है.

टायर का ट्रेड पैटर्न भी है बेहद जरूरी