How To Scheduled Messages on WhatsApp: आखिरकार यूज़र्स को ये तय करने का एक तरीका दे रहा है कि उनके मैसेज किसी तक कब पहुंचने चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें तुरंत भेजना पड़े या बाद में वापस आने के लिए रिमाइंडर पर निर्भर रहना पड़े. मेटा के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने शेड्यूल्ड मैसेज रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे यूज़र्स पहले से टेक्स्ट, फोटो और वीडियो तैयार कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि उन्हें कब डिलीवर किया जाना चाहिए. यह फीचर इंडिविजुअल और ग्रुप चैट दोनों में काम करता है, जिससे जन्मदिन याद रखना, ज़रूरी अपडेट भेजना और अलग-अलग टाइम ज़ोन में रहने वाले लोगों के टच में रहना आसान हो जाता है.

WhatsApp ने यूज़र्स को दिया बेहतरीन फीचर

एक ब्लॉग पोस्ट में, WhatsApp ने शेड्यूल्ड मैसेज को अपने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाले फीचर में से एक बताया. कंपनी ने कहा कि यूज़र्स जब चाहें मैसेज लिख सकते हैं और इसे ज़्यादा सही समय पर भेजने का इंतज़ाम कर सकते हैं. यह फीचर मैसेज को 10 मिनट से 14 दिन पहले कहीं भी शेड्यूल करने की सुविधा देता है. इसे आने वाले हफ्तों में iOS और Android पर यूज़र्स के लिए ग्लोबली रोल आउट किया जा रहा है.

WhatsApp पर मैसेज कैसे शेड्यूल करें

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को मुश्किल सेटिंग्स से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है. जब ये आपके अकाउंट पर अवेलेबल हो जाए, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

WhatsApp खोलें और उस इंडिविजुअल या ग्रुप चैट पर जाएं जहां आप मैसेज भेजना चाहते हैं.

अपना मैसेज चैट बॉक्स में टाइप करें.

Send बटन को टैप करने के बजाय दबाकर रखें.

वो तारीख और समय चुनें जब आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं.

मैसेज शेड्यूल करने के लिए अपना सिलेक्शन कन्फर्म करें.

फिर मैसेज चुने गए समय पर ऑटोमैटिकली भेज दिया जाएगा. WhatsApp का कहना है कि शेड्यूल किए गए मैसेज पाने वालों को रेगुलर मैसेज की तरह दिखाई देंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें उन्हें पाने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होगी.

क्या आप शेड्यूल किए गए मैसेज देख या डिलीट कर सकते हैं?

यूज़र उन मैसेज को भी ट्रैक कर पाएंगे जिन्हें उन्होंने भेजने के लिए शेड्यूल किया है. WhatsApp डिलीवरी के लिए लाइन अप किए गए सभी फ्यूचर मैसेज का व्यू देगा, जिससे यूज़र चेक कर पाएंगे कि उन्होंने क्या प्लान किया है. अगर प्लान बदलते हैं, तो शेड्यूल किया गया मैसेज भेजने से पहले डिलीट किया जा सकता है. WhatsApp ने यह नहीं बताया है कि यूज़र मौजूदा शेड्यूल को एडिट कर पाएंगे या उसका डिलीवरी टाइम बदल पाएंगे, इसलिए उस ऑप्शन पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

यह फ़ीचर शेड्यूल किए गए मैसेज से जुड़ी एक आम चिंता को भी दूर करता है: अगर भेजने वाले का फ़ोन अवेलेबल नहीं है, तो क्या वे डिलीवर होंगे. WhatsApp का कहना है कि फ़ोन बंद होने या बैटरी खत्म होने पर भी मैसेज चुने हुए समय पर भेजे जाएँगे. WhatsApp ने कहा कि शेड्यूल किए गए मैसेज में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बना रहेगा जो प्लेटफ़ॉर्म पर पर्सनल बातचीत को सुरक्षित रखता है. कंपनी ने कहा कि इसका मतलब है कि मैसेज प्राइवेट रहेंगे और उन्हें WhatsApp समेत कोई और नहीं पढ़ सकता. यह फ़ीचर टेक्स्ट, फ़ोटो और वीडियो को सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स को सिर्फ़ प्लेन-टेक्स्ट रिमाइंडर शेड्यूल करने के मुकाबले ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी मिलती है.

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