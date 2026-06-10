Home > टेक - ऑटो > DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया

DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया

लाइसेंस को बिना रिन्यू किआ गाड़ी चलाना गलत है, जिसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है और आपका चालान काट सकती है. हालांकि, हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं. चलिए आपको नई प्रक्रिया की पूरी डिटेल के बारे में बताते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 5:04:01 PM IST

DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया


how to renew driving license: भारत में किसी भी कार, बाइक या अन्य वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) होना जरूरी है. यह केवल वाहन चलाने की अनुमति देने वाला दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक प्रकार का नियम भी है, जिसके तहत सबको ड्राइविंग करनी होती है. लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान है. अगर आपने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो यह कुछ सालों के लिए बनता है, जिसके बाद आपका डीएल एक्सपायर हो जाता है. अब अगर आपको अपना डीएल दोबारा से रिन्यू कराना है तो ऐसे में रिन्यूअल प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है.

लाइसेंस को बिना रिन्यू किआ गाड़ी चलाना गलत है, जिसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है और आपका चालान काट सकती है. हालांकि, हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं. चलिए आपको नई प्रक्रिया की पूरी डिटेल के बारे में बताते हैं. 

You Might Be Interested In

क्या है DL रिन्यू करने के नए नियम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DL के रिन्युअल प्रोसेस में सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. दरअसल, इन बदलावों के पीछे का मकसद RTO में लगने वाली लंबी-लंबी लाइनों को कम करने के साथ ही ज्यादातर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना है. फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होने के बाद 20 साल तक चलता है यानि आप अगले 20 साल तक इस डीएल से वाहन चला सकते हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा डीएल को 50 साल के लिए रेिन्यू करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है. देखा जाए तो आपको एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के भीतर रिन्यूअल कर देना चाहिए. इसके लिए आपको 400 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा. 

एक्सपायरी के बाद कितनी लगती है फीस?

अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यु करते हैं तो ऐसे में आपको 300 रुपये की फीस देनी होगी. इसके साथ ही साथ अगर आप इसे एक साल तक रिन्यू नहीं कराते हैं तो ऐसे में हर साल 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी. इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा लें. 

Tags: Driving Licence
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026
DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया
DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया
DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया
DL Rules: एक्सपायर होने वाला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस? रिन्यूअल के लिए क्या हैं नए नियम, समझें पूरी प्रक्रिया