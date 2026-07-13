Windshield Fog: मानसून में कार के शीशों पर जमने वाली धुंध से कैसे पाएं छुटकारा? इन आसान उपायों से साफ रहेगा गाड़ी का शीशा

Windshield Fog: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं वाहन चालकों के लिए कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर देता है. बारिश के मौसम में अक्सर सड़कें फिसनभरी हो जाती हैं औप विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम हो जाती है. अक्सर आपने बारिश के मौसम में महसूस किया होगा कि कार के शीशों पर धुंध जम जाती है. जिसके बाद कार से निकलकर उसे साफ करना पड़ता है. यह समस्या देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यह सड़क को साफ देखने की क्षमता को काफी कम कर सकती है. इसे नजरअंदाज करना कई बार दुर्घटना का भी कारण बन सकता है.

अगर समय रहते इसे साफ नहीं किया जाए, तो सामने के नजारा धुंधला हो सकता है. अगर आपको भी यह समस्या होती है तो इस लेख को जरूर पढ़ें. आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स में बताएंगे कि मानसून के दौरान कार के शीशों को कैसे साफ करें.

1. तापमान को रखें मेनटेन

अगर आपकी कार के विंडशील्ड पर भी धुंध जम जाती है तो ऐसे में उसे साफ करने के लिए आपको कार के अंदर के तापमान को मेनटेन रखना चाहिए. हीटर से निकलने वीली गर्म और सूखी हवा कई बार शीशे की सतह से टकराकर उसके तापमान को बढ़ा देती है. ऐसे में कई बार शीशे के साथ केबिन के अंदर के तापमान के बीच का अंतर का खत्म हो जाता है. दरअसल, तापमान में अंतर खत्म होने से शीशे पर धुंध जमने की जगह नहीं बचती है.

2. AC का सही से करें इस्तेमाल

कार के शीशे पर अगर धुंध जम रही है तो ऐसे में आपको बारिश में AC बंद रखना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो ऐसी कार के अंदर की नमी को कम करता है और तापमान कम रखने के बजाय आपको मध्यम स्तर पर सेट करें और एयर फ्लो को विंडशील्ड की ओर रखें. कार के शीशे पर धुंध जमने से छुटकारा पाने के लिए आपको ऐसी का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए.

3. एंटी फॉग स्प्रे का करें इस्तेमाल

अगर आपकी कार की विंडशील्ड पर धुंध जम जाती है तो ऐसे में आप एंटी फॉग स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बारिश के दौरान यह समस्या ज्यादा होती है और इस समय पर कार में रिसर्कुलेशन मोड को बंद कर देना चाहिए. बारिश के दौरान फ्रेश एयर मोड का इस्तेमाल करना आमतौर पर फायदेमंद माना जाता है और इससे गाड़ी के अंदर की नमी कम हो जाती है.