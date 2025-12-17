How to Recover Deleted Photos: गलती से डिलीट हो गई है जरूरी फोटोज, ऐसे करें रिस्टोर, तरीका है बेहद आसान

How to Recover Deleted Photos: स्मार्टफोन से फोटो गलती से डिलीट हो जाना आज आम समस्या बन गई है. कई बार कोई खास तस्वीर हट जाती है और यूजर सोचता है कि उसे वापस पाना मुश्किल है. लेकिन Android और iPhone दोनों में कुछ ऐसे इनबिल्ट फीचर्स हैं, जिनकी मदद से डिलीट हुई फोटो को वापस लाया जा सकता है. सही समय पर सही तरीका अपनाने से आपकी यादें फिर से मिल सकती हैं.

Trash या Recently Deleted फोल्डर का इस्तेमाल करें

Android और iPhone दोनों में डिलीट की गई फोटो सबसे पहले एक अलग फोल्डर में चली जाती हैं.

Android: Trash या Bin

iPhone: Recently Deleted

आम तौर पर फोटो यहां 30 दिन तक सेफ रहती हैं. इस दौरान आप उन्हें आसानी से Restore कर सकते हैं और गैलरी में वापस ला सकते हैं.

Android में Google Photos से फोटो रिकवर करना

अगर आपके Android फोन में Google Photos इस्तेमाल हो रहा है, तो डिलीट फोटो Trash में रहती हैं.

1. Google Photos ऐप खोलें.

2. Library सेक्शन में जाकर Trash फोल्डर खोलें.

3. वापस लाना चाही गई फोटो को Select करें और Restore करें.

ध्यान रखें, ये तरीका तब ही काम करेगा जब 60 दिन का समय पूरा न हुआ हो.

iPhone में iCloud Photos से रिकवरी

iPhone यूजर्स के लिए iCloud Photos डिलीट फोटो रिकवर करने में मदद करता है.

1. Photos ऐप खोलें.

2. Albums में जाकर Recently Deleted फोल्डर खोलें.

3. यहां से फोटो को Recover करें.

अगर फोटो iCloud में सिंक की हुई थी, तो यह 30 दिन तक सुरक्षित रहती है.

बैकअप से फोटो वापस लाना

अगर Trash या Recently Deleted फोल्डर से फोटो हट चुकी है, तो बैकअप का सहारा लिया जा सकता है.

Android: Google Drive Backup

iPhone: iCloud Backup

फोन को रीस्टोर करके पुराने बैकअप से फोटो वापस लाई जा सकती हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया में मौजूदा डेटा हटने का खतरा रहता है.

थर्ड पार्टी ऐप्स

इंटरनेट पर कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी डिलीट फोटो रिकवर करने का दावा करते हैं. लेकिन इनका इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी है. ये ऐप्स आपकी प्राइवेसी और डेटा के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं. इसलिए इन्हें तभी इस्तेमाल करें जब बहुत जरूरी हो और हमेशा फोन के इनबिल्ट फीचर्स या ऑफिशियल बैकअप का ही ऑप्शन चुनें.