Monsoon Road Trip: मानसून में रोड ट्रिप की है तैयारी? सफर से पहले कार में जरूर चेक कर लें ये चीजें, ड्राइविंग बनेगी और भी बेहतर

Monsoon Road Trip: मानसून का मौसम अपने साथ ठंडक, ताजा हवा और खूबसूरत नजारे लेकर आता है. मानसून में अक्सर लोगों का लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग ट्रिप पर जाने का मन करता है. लेकिन, अगर आप मानसून के दौरान कहीं पहाड़ों पर या अन्य जगहों पर रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सतर्कता के साथ जाना बेहतर रहता है. दरअसल. मानसून के दौरान जगह-जगह पर जलभराव और खराब रास्ते मिलते हैं, जहां थोड़ी सी भी लापरवाही करना न केवल आपकी कार के लिए बल्कि, आपके लिए भी कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है.

बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, विजिबिलिटी कम हो सकती है इसलिए ऐसे में आपको पूरी तैयारी के साथ रोड ट्रिप पर जाना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं मानसून के दौरान रोड ट्रिप पर जाने से पहले कौन सी चीजें चेक कर लेनी चाहिए.

1. ब्रेकिंग सिस्टम की कराएं जांच

अगर आप मानसून के दौरान रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम की जांच करा लेनी चाहिए. दरअसल, बारिश के मौसम में अक्सर सड़कें फिसलनभरी हो जाती हैं ऐसे में अगर ब्रेक गलत तरीके से लगा दी जाए या फिर ब्रेक में किसी तरह की समस्या हो तो कहीं न कहीं इससे हादसा होने का भी खतरा रहता है. इसलिए गीली सड़क पर कार रोकने के लिए ब्रेक पूरी तरह सही स्थिति में होने चाहिए.

2. टायर चेक कराएं

अगर आप मानसून में कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं और कार से रोड ट्रिप पूरी करना चाहते हैं तो ऐसे में टायरों की जांच कराना बेहद जरूरी है. ट्रिप पर जाने से पहले आपको टायर की जांच करा लेनी चाहिए. अगर आपकी कार के टायर घिसे हुए हैं तो ऐसे में टायर बदलवा लें साथ ही स्टेपनी की भी जांच कराएं. घुसे हुए टायर के साथ यात्रा करना नुकसानदायक हो सकता है.

3. विजिबिलिटी का रखें ध्यान

अगर आपकी कार की विजिबिलिटी कम है तो ऐसे में इसका खासतौर पर ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. तेज बारिश में साफ विजिबिलिटी सबसे जरूरी होती है. ऐसे में विंडशील्ड वॉशर फ्लूड भरवाएं साथ ही साथ शीशों की अच्छी तरह सफाई करें और हेडलैंप्स, टेल लैंप, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर के साथ ही साथ फॉग लैंप आदि की भी जांच करानी है.