Laptop Overheating Tips: बिना किसी सॉफ्टवेयर के ऐसे कम करें लैपटॉप की हीटिंग, नहीं आएगी कोई समस्या

Laptop Overheating Tips: आज के समय में लैपटॉप पढ़ाई, ऑफिस के काम, ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे कई जरूरी कामों का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में अगर लैपटॉप इस्तेमाल करते समय जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे, पंखे की आवाज बढ़ जाए या कुछ देर काम करने के बाद इसकी स्पीड धीमी पड़ने लगे, तो परेशानी होना स्वाभाविक है. कई बार यूजर्स को लगता है कि लैपटॉप की ओवरहीटिंग दूर करने के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर या महंगे कूलिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी.

कुछ सामान्य आदतों में बदलाव करके भी लैपटॉप की गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. चलिए जानते हैं अगर आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है तो क्या करना चाहिए.

1. लैपटॉप को समतल जगह पर रखें

लैपटॉप को गर्म होने से बचाने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप उसे कहां रखकर इस्तेमाल करते हैं. कई लोग बिस्तर, तकिए, कंबल या सोफे पर लैपटॉप रखकर काम करते हैं. ऐसी मुलायम सतहें लैपटॉप के नीचे मौजूद एयर इनटेक या किनारों पर बने वेंट को ढक सकती हैं. इससे अंदर की गर्म हवा बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है और डिवाइस का तापमान बढ़ सकता है. इस समस्या से बचने के लिए लैपटॉप को टेबल या किसी दूसरी सख्त और समतल सतह पर रखकर इस्तेमाल करें.

2. लैपटॉप के एयर वेंट को साफ रखें

लैपटॉप में हवा आने के लिए छोटे-छोटे वेंट दिए जाते हैं. समय के साथ इन जगहों पर धूल और गंदगी जमा हो सकती है. जब धूल का जमाव बढ़ जाता है, तो कूलिंग सिस्टम के लिए गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि पुराने लैपटॉप में कभी-कभी पंखा अधिक तेजी से चलने लगता है और डिवाइस सामान्य काम के दौरान भी गर्म महसूस होता है. इस समस्या को कम करने के लिए लैपटॉप के बाहरी हिस्से और एयर वेंट की नियमित सफाई करें. सफाई से पहले डिवाइस को पूरी तरह बंद कर दें और चार्जर भी निकाल दें.

3. लैपटॉप को सीधे धूप में इस्तेमाल न करें