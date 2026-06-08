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कार में नहीं है टचस्क्रीन तो न हों परेशान, स्मार्टफोन को ही बनाएं इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आसान स्टेप्स में समझें कैसे

अगर आप किसी कार का बेस मॉडल खरीदते हैं तो उसमें आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में बिना ज्यादै पैसे खर्च किए आप इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसे लगा सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 8, 2026 7:18:49 PM IST

कार में नहीं है टचस्क्रीन तो न हों परेशान, स्मार्टफोन को ही बनाएं इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आसान स्टेप्स में समझें कैसे


car infotainment system: आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से विकसित हो रहा है यही कारण है कि आज की कारों में काफी अच्छे और लेटेस्ट फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. आजकल नई कारों में बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, नेविगेशन, म्यूजिक स्ट्रीमिंग आदि जैसे कई फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. कार खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की मांग करते हैं. हालांकि, यह एक बेहद अच्छा फीचर है, जो कार में काफी मददगार साबित होता है. देश में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी कारें चल रही हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड टचस्क्रीन सिस्टम मौजूद नहीं है.

अगर आप किसी कार का बेस मॉडल खरीदते हैं तो उसमें आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में बिना ज्यादै पैसे खर्च किए आप इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसे लगा सकते हैं. 

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डैशबोर्ड पर फिट करें मोबाइल 

अगर आपकी कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है तो ऐसे में परेशान होने के बजाय आप दूसरे तरके से कार में इंफोटेनमेंट स्क्रीन का मजा ले सकते हैं. इसके लिए आपको एक मजबूत सा मोबाइल होल्डर खरीदना होगा. अब आपको यह होल्डर डैशबोर्ड पर मजबूती से फिट कर देना है. इसके बाद आपको अपने मोबाइल को इस होल्डर पर लगाना है. आप अपने फोन की स्क्रीन को पोर्टरेट करके भी लगा सकते हैं. इससे आपको कार में पूरी तरह से इंफोटेनमेंट वाला फील मिलेगा. 

नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करें स्मार्टफोन 

अगर आपने अपनी कार के डैशबोर्ड पर स्मार्टफोन को सेट कर लिया है तो ऐसे में अब आप नैविगेशन के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहिए. इसमें आप अपने रियल टाइम ट्रैफिक को अपडेटकरने के साथ ही साथ अलग-अलग रास्तों के बारे में पता लगा सकेंगे. इसके साथ ही साथ आप इस नैविगेशन सिस्टम से यह भी देख सकते हैं कि आपके आस-पास कौन से पेट्रोल पंप्स और पार्किंग मौजूद है.

Tags: car infotainment system
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