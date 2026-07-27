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Car Accessories Guide: कहीं लोकल एसेसरी लगाकर तो नहीं दे रहा डीलर? मिनटों में ऐसे पहचानें ओरिजिनल और लोकल के बीच का अंतर

कई बार ग्राहक यह मान लेते हैं कि जो भी एक्सेसरी डीलर लगा रहा है, वह पूरी तरह ओरिजिनल होगी. लेकिन, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता. कई बार डीलर आपको लोकल एक्सेसरी भी लगाकर दे सकते हैं. चलिए जानते हैं असली और लोकल एक्सेसरी के बीच अंतर कैसे पहचानें.

By: Kunal Mishra | Published: July 27, 2026 3:48:36 PM IST

Car Accessories Guide: कहीं लोकल एसेसरी लगाकर तो नहीं दे रहा डीलर? मिनटों में ऐसे पहचानें ओरिजिनल और लोकल के बीच का अंतर


Car Accessories Guide: नई कार खरीदना हर किसी के लिए बेहद एक्सपीरिएंस होता है. अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी लेते समय डीलर आपको एक्सेसरीज लेने के लिए प्रेरित करते हैं. कार की डिलीवरी के समय ग्राहक का पूरा ध्यान कार के फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर ही रहता है. हालांकि, कुछ लोग एक्सेसेरीज को शोरूम से नहीं लेकर आफ्टर मार्केट लेना पसंद करते हैं. एक्सेसेरीज कई तरीके की होती हैं, जिसमें आपको फ्लोर मैट, सीट कवर, इंफोटेनमेंट एक्सेसरीज और रिवर्स कैमरा आदि मिलता है.

कई बार ग्राहक यह मान लेते हैं कि जो भी एक्सेसरी डीलर लगा रहा है, वह पूरी तरह ओरिजिनल होगी. लेकिन, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता. कई बार डीलर आपको लोकल एक्सेसरी भी लगाकर दे सकते हैं. चलिए जानते हैं असली और लोकल एक्सेसरी के बीच अंतर कैसे पहचानें. 

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1. फिटिंग की क्वालिटी पर दें ध्यान 

अगर आप नई कार लेने जा रहे हैं और आपको लगता है कि कार में लगी एक्सेसरी असली नहीं है तो ऐसे में आपको एक्सेसरी की फिटिंग की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए. अगर एक्सेसरी की क्वालिटी और उसकी फिटिंग ठीक है तो ऐसे में हो सकता है कि वह असली एक्सेसरी है. इसके लिए आपको यह देखना चाहिए कि कहीं एक्सेसरी के बीच में किसी तरह का गैप तो नहीं है या फिर स्क्रू या क्लिप मजबूती से लगे हैं भी या नहीं. 

2. वेबसाइट या कैटलॉग से मिलान करें

कार लेने से पहले उसकी एक्सेसरी के बीच असली और नकली का फर्क पता करने के लिए आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या एक्सेसरी कैटलॉग में मौजूद फोटो और अन्य डिटेल्स से उसकी तुलना करनी चाहिए. इससे पता लग सकता है कि लगाया गया सामान कंपनी की अपनी प्रोडक्शन है भी या फिर इसे बाहर से खरीदकर लगाया जा रहा है. 

3. पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर दें ध्यान 

अगर आप नई कार लेने जा रहे हैं और उसमें एक्सेसरी का पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह ध्यान देना चाहिए कि ओरिजिनल एक्सेसरीज आमतौर पर कंपनी की ब्रांडिंग के साथ आती हैं. इसलिए उन एक्सेसरी पर चेक करें कि कंपनी का नाम है या नहीं. इनके बॉक्स, पैकिंग और लेबल पर सही जानकारी दी जाती है. एक्सेसरी में पार्ट नंबर हो तो वह असली हो सकती है. 

Tags: Car Accessories
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