Home > टेक - ऑटो > EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा

EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा

कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि घर पर ईवी चार्जर लगाना कितना किफायती और सुरक्षित होता है. चलिए इस लेख के माध्यम से हम आपको ईवी चार्जर को घर में लगाने का खर्च और इससे मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताने जा रहे हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 10, 2026 4:20:14 PM IST

EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा


EV charger installation: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों को ईवी कारों का ऐसा एक विकल्प दे दिया है. जो न केवल आपके पैसों की बचत करेंगे बल्कि, पर्यावरण के लिए भी कई तरीकों से अच्छे और सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, EV खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल चार्जिंग को लेकर सामने आता है. कई लोग सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दखा जाए तो वहां समय की बर्बादी ही लगती है. हालांकि, कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं.

कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि घर पर ईवी चार्जर लगाना कितना किफायती और सुरक्षित होता है. चलिए इस लेख के माध्यम से हम आपको ईवी चार्जर को घर में लगाने का खर्च और इससे मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताने जा रहे हैं. 

You Might Be Interested In

ईवी चार्जर लगवाने में कितना आएगा खर्च?

देखा जाए तो अगर आप घर पर ईवी चार्जर लगवाना चाहते हैं तो आमतौर पर इसके लिए आपको 35 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, ये आपकी तरीके पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का और कौन सी क्वालिटी का चार्जर लगाना चाहते हैं. हालांकि, इस खर्च में आपको वायरिंग से लेकर चार्जर यूनिट और सर्किट ब्रेकर आदि तक का मिलता है. यह सभी शुल्क इसी में शामिल होते हैं. हालांकि, कुछ वाहन निर्माता कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स द्वारा ग्राहकों के कार खरीदने के बाद मुफ्त में भी इंस्टॉलेशन की सुविधा भी देती हैं, जिसमें आपको काफी कम शुल्क देना होगी. 

कैसे मिलेगा सब्सिडी का फायदा?

सरकार द्वारा ईवी वाहन लेने वाले लोगों को सब्सिडी का काफी फायदा दिया जा रहा है. ईवी वाहन लेने के साथ ही साथ घर पर ईवी चार्जर लगवाने पर आपको अच्छी-खासी सब्सिडी मिल सकती है. दरअसल, PM E-DRIVE योजना और FAME-II कार्यक्रम के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अच्छा बढ़ावा मिल रहा है. कुछ राज्यों में घरेलू चार्जिंग पॉइंट्स पर और भी ज्यादा अमाउंट की सब्सिडी मिल रही है. दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में भी काफी अच्छी सब्सिडी देखने के लिए मिल सकती है. 

Tags: EV charger
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026
EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा
EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा
EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा
EV Charger: घर पर कैसे लगवाएं EV चार्जर? कितना आएगा खर्च, कैसे ले सकते हैं सब्सिडी का फायदा