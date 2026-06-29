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EV Scooter Mileage: क्या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर भी दे रहा है कम रेंज? इन आसान टिप्स को अपनाने से बढ़ेगी माइलेज

कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो बैटरी की कार्यक्षमता लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकती है साथ ही स्कूटर अच्छी रेंज निकालकर दे सकता है. चलिए बताते हैं आपको रेंज बढ़ाने की कुछ आसान टिप्स के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 29, 2026 12:53:06 PM IST

EV Scooter Mileage: क्या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर भी दे रहा है कम रेंज? इन आसान टिप्स को अपनाने से बढ़ेगी माइलेज


EV Scooter Range: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ लोग पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं. केवल कार ही नहीं बल्कि, अब बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीद रहे हैं. कुछ लोग अच्छी रेंज के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद करते हैं. हालांकि, वहीं कुछ ग्राहकों की शिकायत रहती है कि उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर बताई गई रेंज से कम माइलेज देता है. हालांकि, कई बार स्कूटर की देखरेख नहीं करने या फिर ड्राइविंग की सही आदतें नहीं अपनाने के चलते भी रेंज पर प्रभाव पड़ता है.

कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो बैटरी की कार्यक्षमता लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकती है साथ ही स्कूटर अच्छी रेंज निकालकर दे सकता है. चलिए बताते हैं आपको रेंज बढ़ाने की कुछ आसान टिप्स के बारे में. 

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1. सही टायर प्रेशर रखें 

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं और उसकी माइलेज कम आ रही है तो ऐसे में आपको सही टायर प्रेशर को मेनटेन रखनी चाहिए. कई बार लोग कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा रगड़ पैदा करते हैं, जिससे बैटरी और मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका सीधा असर बैटरी की खपत पर पड़ता है. जितनी ज्यादा आपकी बैटरी की खपत बढ़ेगी इसका माइलेज और रेंज पर ज्यादा असर पड़ता है. 

2. पावर मोड का ज्यादा न करें इस्तेमाल 

अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर कम माइलेज देता है तो ऐसे में आपको बिना किसी जरूरत के हाई पावर मोड का इस्तेमाल करने से बचें. अगर आप हाई पावर मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में स्कूटर के इंजन और बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है क्योंकि, इससे स्कूटर पावर मोड में आ जाता है और ज्यादा स्पीड में चलता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इस मोड का इस्तेमाल करें. 

3. ठीक से चार्ज करें बैटरी 

स्कूटर के अच्छी रेंज नहीं देने के पीछे कई बार बैटरी का ठीक से चार्ज नहीं करना भी होता है. अगर आप गलत तरीके से बैटरी को चार्ज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी बैटरी की क्षमता कम हो जाती है. इसलिए अगर आपको अच्छी रेंज या माइलेज चाहिए तो ऐसे में आपको बैटरी के चार्ज करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए. इसके लिए बैटरी को 100 प्रतिशत चार्ज करने से बचें.

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