EV Bike Mileage: क्या आपकी इलेक्ट्रिक बाइक भी दे रही है कम रेंज? अपनाएं ये आसान टिप्स, बैटरी चलेगी ज्यादा और हर चार्ज में मिलेगा लंबा सफर

EV Bike Mileage: इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते समय ज्यादातर लोगों का ध्यान रेंज या माइलेज पर होता है. पेट्रोल बाइक की तरह इलेक्ट्रिक बाइक में भी ग्राहक चाहता है कि एक बार चार्ज करने के बाद वाहन ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे. हालांकि, आज के समय में बहुत सी इलेक्ट्रिक बाइकें हैं, जो काफी बेहतरीन रेंज देती हैं. इसके पीछे सिर्फ बैटरी की क्षमता जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि आपका राइडिंग स्टाइल, सड़क की स्थिति के साथ ही साथ टायर प्रेशर आदि जैसी स्थिति भी रेंज कम होने का कारण बन सकती हैं.

अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक पहले की तुलना में कम रेंज देने लगी है या हर चार्ज के बाद बैटरी उम्मीद से जल्दी खत्म हो जाती है, तो जरूरी नहीं कि बैटरी खराब हो गई हो. चलिए जानते हैं ईवी बाइक की रेंज बढ़ाने की टिप्स के बारे में.

1. सही टायर प्रेशर रखें

अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं और उसकी माइलेज कम आ रही है तो ऐसे में आपको सही टायर प्रेशर को मेनटेन रखनी चाहिए. कई बार लोग कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा रगड़ पैदा करते हैं, जिससे बैटरी और मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका सीधा असर बैटरी की खपत पर पड़ता है. जितनी ज्यादा आपकी बैटरी की खपत बढ़ेगी इसका माइलेज और रेंज पर ज्यादा असर पड़ता है.

2. पावर मोड का ज्यादा न करें इस्तेमाल

अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक कम माइलेज देता है तो ऐसे में आपको बिना किसी जरूरत के हाई पावर मोड का इस्तेमाल करने से बचें. अगर आप हाई पावर मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में स्कूटर के इंजन और बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है क्योंकि, इससे बाइक पावर मोड में आ जाती है और ज्यादा स्पीड में चलता है. इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इस मोड का इस्तेमाल करें.

3. ठीक से चार्ज करें बैटरी