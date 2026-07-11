Car Mileage Tips: बार-बार पेट्रोल भरवाकर हो गए हैं परेशान? इन छोटी गलतियों में करें सुधार, बेहतर होगी फ्यूल एफिशिएंसी

Car Mileage Tips: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग माइलेज को लेकर काफी परेशान हैं. कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आजकल ई20 पेट्रोल डलवाने से उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो गई है. कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में तो कार अच्छा माइलेज देती है लेकिन, कुछ समय बाद पहले की तुलना में अधिक ईंधन की खपत करने लगती है. ऐसे में अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि समस्या इंजन में है या फिर कार पुरानी हो गई है.

जबकि कई मामलों में इसकी वजह हमारी रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं. अगर हम अपनी कुछ आदतों को सुधार लें तो ऐसे में कार का माइलेज बढ़ाया जा सकता है. चलिए जानते हैं किन गलतियों में सुधार करने की जरूरत होती है.

1. समय पर सर्विसिंग कराएं

कुछ लोग कार को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सर्विसिंग पर ध्यान नहीं देते हैं. ऐसी स्थिति में कार की न केवल परफॉर्मेंस कम हो जाती है बल्कि, कहीं न कहीं माइलेज पर भी काफी असर पड़ता है. इसलिए कार की माइलेज बढ़ाने के लिए आपको समय-समय पर कार की सर्विसिंग कराते रहना चाहिए. ऐसे में इंजन ऑयल समय पर बदलें साथ ही साथ एयर फिल्टर की सफाई या बदलाव कराएं और स्पार्क प्लग और अन्य जरूरी पार्ट्स की जांच कराएं.

2. अचानक तेज एक्सीलरेशन से बचें

अगर आप कार में रेस के शौकीन हैं और ड्राइविंग के समय अगर अचानक एक्सीलरेशन देते हैं तो ऐसे में आपकी कार को नुकसान पहुंच सकता है साथ ही साथ इससे माइलेज पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है. माइलेज बढ़ाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि कार की स्पीड मेनटेन रखें और बार-बार रेस देने से बचें, इससे आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी.

3. सही गियर में ड्राइव करें

कार को सही गियर में ड्राइव करने से आपको अच्छी माइलेज मिल सकती है. गलत गियर में गाड़ी चलाने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे माइलेज कम होने के साथ ही गियरबॉक्स और इंजन भी खराब हो सकते हैं. इसलिए आपको बार-बार गियर बदलने से बचना चाहिए.