Mobile Camera Tips: फोन का कैमरा लेने लगा है धुंधली फोटो? तुरंत बदल दें ये सेटिंग्स, तस्वीरों की क्वालिटी में दिखेगा फर्क

Mobile Camera Tips: आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि लोग इसका इस्तेमाल फोटो खींचने, वीडियो बनाने, सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करने और खास पलों को यादगार बनाने के लिए भी करते हैं. यही वजह है कि नया फोन खरीदते समय लोग उसके कैमरे और फोटो क्वालिटी पर खास ध्यान देते हैं. हालांकि, कई बार अच्छा कैमरा होने के बावजूद स्मार्टफोन से खींची गई तस्वीरें धुंधली दिखाई देती हैं. कभी फोटो में चेहरा साफ नहीं आता, तो कभी तस्वीर के किसी हिस्से पर फोकस नहीं हो पाता.

कम रोशनी में फोटो खींचने पर यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है. अगर आपके स्मार्टफोन के कैमरे से भी साफ और शार्प तस्वीरें नहीं आ रही हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके फोन का कैमरा खराब हो गया हो. चलिए जानते हैं फोन में कौन सी सेटिंग से कैमरा सही होगा.

कैमरे के लेंस को साफ करें

फोन से धुंधली फोटो आने की सबसे आम वजहों में कैमरा लेंस पर जमा धूल, मिट्टी, तेल और उंगलियों के निशान शामिल हैं. हम दिनभर स्मार्टफोन को हाथ में रखते हैं और कई बार अनजाने में कैमरे के लेंस को भी छू लेते हैं. इससे लेंस पर एक पतली परत बन सकती है, जो फोटो की स्पष्टता को प्रभावित करती है. खासतौर पर जब तेज रोशनी में फोटो खींची जाती है, तब तस्वीर में धुंधलापन या अनचाहा चमकीला असर दिखाई दे सकता है. इस समस्या से बचने के लिए फोटो खींचने से पहले कैमरे के लेंस को मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करें.

कैमरे का फोकस सही तरीके से सेट करें