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Earbuds Sound Problem: एक ईयरबड की आवाज हो गई धीमी और दूसरा दे रहा है तेज साउंड? नए Earbuds खरीदने से पहले करें ऐसे करें ठीक

कई बार यूजर को लगता है कि ईयरबड खराब हो गया है और अब नया सेट खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. आप कुछ आसान तरीके आजमाकर अपने ईयरबड्स की समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं ईयरबड्स को ठीक करने के लिए कौन से तरीके आजमाने चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: September 26, 2026 6:57:18 PM IST

Earbuds Sound Problem: एक ईयरबड की आवाज हो गई धीमी और दूसरा दे रहा है तेज साउंड? नए Earbuds खरीदने से पहले करें ऐसे करें ठीक


Earbuds Sound Problem: आजकल वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो रहा है. पहले जहां लोग तार वाले ईयरबड्स का इस्तेमाल करते थे वहीं, अब ज्यादातर लोग वायरलेस ईयरबड्स लेकर चलते हैं. हालांकि, यह काफी सुविधाजनक होते हैं, जिन्हें आसानी से जेब में रखकर घूमा जा सकता है. ऐसे में अगर अचानक एक ईयरबड से आवाज तेज और दूसरे से बहुत कम आने लगे, तो पूरा ऑडियो अनुभव खराब हो जाता है.
कई बार यूजर को लगता है कि ईयरबड खराब हो गया है और अब नया सेट खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. आप कुछ आसान तरीके आजमाकर अपने ईयरबड्स की समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं ईयरबड्स को ठीक करने के लिए कौन से तरीके आजमाने चाहिए. 
 

1. फोन की सेटिंग चेक करें 

अगर आपके ईयरबड्स में ठीक से आवाज नहीं आ रही है या फिर कम आवाज आ रही है तो ऐसे में आपको Left-Right Audio Balance सेटिंग चेक करनी चाहिए. कई बार समस्या ईयरबड में नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की सेटिंग में होती है. Android और iPhone दोनों में ऑडियो बैलेंस से जुड़ा विकल्प मिलता है. अगर स्लाइडर गलती से बाएं या दाएं तरफ चला गया है, तो एक ईयरबड में आवाज कम और दूसरे में ज्यादा सुनाई दे सकती है. इसलिए ऑडियो बैलेंस को जरूर चेक करें. 
 

2. ईयरबड्स को दोबारा करें पेयर 

कभी-कभी ब्लूटूथ कनेक्शन में अस्थायी गड़बड़ी के कारण भी दोनों ईयरबड्स का ऑडियो सामान्य तरीके से काम नहीं करता है. ऐसी स्थिति में फोन से ईयरबड्स को डिसकनेक्ट करने के बाद दोबारा कनेक्ट करना मददगार हो सकता है. ऐसे में आपको फोन की ब्लूटूथ सेटिंग खोलनी चाहिए और अपने ईयरबड्स को डिसकनेक्ट करना चाहिए साथ ही साथ दोनों ईयरबड्स को केस में रखें और कुछ सेकंड बाद उन्हें बाहर निकालें और फिर से पेयरिंग करके कनेक्ट करें. 
 

3. ईयरबड को करें साफ 

अगर ईयरबड से कम आवाज आ रही है तो ऐसे में कई बार यह भी हो सकता है कि उसकी जाली पर धूल जम जाए या कान की मैल भी फैल सकती है. ऐसी समस्या होने पर आपको ईयरबड की जाली को मुलायम और सूखे कपड़े से धीरे-धीरे साफ करना चाहिए साथ ही साथ सफाई करते समय ज्यादा दबाव डालने से बचना भी चाहिए.

Tags: Earbuds Sound Problem
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