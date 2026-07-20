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WhatsApp Security Alert: अपनी व्हाट्सएप चैट को रखना चाहते हैं सुरक्षित? ऑन कर लें ये 4 सीक्रेट सेटिंग्स, हैकर्स नहीं कर पाएंगे हैक

ऐसे में साइबर अपराधी आपकी चैट को लीक करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे ओटीपी फ्रॉड के साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है. अगर आप अपने व्हाट्सएप की चैट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो ऐसे में whatsapp पर 4 सीक्रेट सेटिंग्स को ऑन कर लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 20, 2026 3:36:44 PM IST

WhatsApp Security Alert: अपनी व्हाट्सएप चैट को रखना चाहते हैं सुरक्षित? ऑन कर लें ये 4 सीक्रेट सेटिंग्स, हैकर्स नहीं कर पाएंगे हैक


WhatsApp Security Alert: आज के समय में WhatsApp केवल मैसेज या बात करने का एक जरिया ही नहीं है बल्कि, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा जरूरी हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना कई काम रुक जाते हैं. व्हाट्सएप पर हम सभी जरूरी चैट करते हैं. उनमें से कुछ चैट फाइनेंशियल तो कई पर्सनल भी होती हैं. ऑफिस की जरूरी बातचीत से लेकर बैंक से जुड़े अपडेट्स तक में व्हाट्सएप की भूमिका अहम रहती है. कई बार आपने देखा होगा कि चैट लीक हो जाती हैं. ऐसे में आपकी पर्सनल जानकारी खतरे में पड़ सकती है.

ऐसे में साइबर अपराधी आपकी चैट को लीक करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे ओटीपी फ्रॉड के साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है. अगर आप अपने व्हाट्सएप की चैट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो ऐसे में whatsapp पर 4 सीक्रेट सेटिंग्स को ऑन कर लेना चाहिए. 

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1. टू-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखें 

अगर आप अपने व्हाट्सएप की चैट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में टू-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना जरूरी होता है. यह एक मजबूत सेक्योरिटी सेटिंग है, जिसे ऑन रखने से हैकर्स आपकी चैट तक नहीं पहुंच पाएंगे. इसे ऑन करने के लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर ‘अकाउंट’ और फिर ‘टू-स्टेप वेरिफिकेशन’ पर क्लिक करना होगा. अब आपको एक 6 अंकों का पिन नंबर सेट करना होगा, जिसके बाद हैकर्स चाहकर भी आपके पिन को नहीं चुरा पाएंगे और चैट लीक नहीं होगी. 

2. रिकवरी ईमेल एड्रेस जोड़कर करें वेरिफाई 

व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक ऐसी सुविधा देता है, जिसे एक्टिवेट करके आप अपनी चैट को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं. व्हाट्सएप पर यूजर्स को ईमेल एड्रेस जोड़ने और उसे वेरिफाई करने का फीचर मिलता है, जो अकाउंट रिकवरी में काफी मददगार साबित होता है. अगर आप ईमेल रिकवरी का ऑप्शन जोड़ देते हैं तो आपा फोन खोने या सिम गायब हो जाने के बाद भी चैट सुरक्षित रहती है.  

3. ऐप को Face ID या फिंगरप्रिंट से करें लॉक 

अगर आप अपनी व्हाट्सएप की चैट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में व्हाट्सएप ऐप को अपने Face ID या फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं. अगर आपका फोन अनलॉक रहेगा तो भी यह फीचर काम करेगा और आपकी चैट सुरक्षित रहेगी. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो भी आसानी से फेस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं. 

4. Passkey को तुरंत करें इनेबल 

अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास एक और फीचर है. इसके लिए आप अपनी पासकी ऑन करने के बाद आपको बार-बार SMS वाले ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है. इस सेटिंग को एक्टिवेट कर लेने से हैकर्स के लिए आपकी चैट तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है.

Tags: WhatsApp Security Alert
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