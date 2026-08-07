Electric Scooter Driving: बारिश में चला रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर? इन तरीकों से करें सुरक्षित ड्राइविंग, नहीं होगी कोई टेक्निकल खराबी

Electric Scooter Driving: बारिश का मौसम आते ही सड़क पर गाड़ी चलाने का तरीका आमतौर पर थोड़ा बदल जाता है. ऐसे में सड़कों पर पानी भर जाता है साथ ही रास्ते फिसलनभरे हो जाते हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या टू-व्हीलर से चलने वालों को होती है. इनमें भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आपको थोड़ी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी, मोटर या फिर कई बार कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जिनमें समस्या आ सकती है.

इसलिए अगर आप बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. इसलिए इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. लेकिन, ज्यादातर लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बारिश और पानी के छींटों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन्हें पानी में किसी भी तरह चलाया जा सकता है.

1. अचानक ब्रेक लगाने से बचें

अगर आप बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं तो ऐसे में अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए. इलेक्ट्रिक स्कूटर में अक्सर रिजनरेटिव ब्रेकिंग या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. बारिश में ब्रेकिंग करते समय अचानक बहुत ज्यादा ब्रेक लगाने से कई बार स्कूटर फिसल सकता है. इसलिए अगर सड़क बहुत गीली है, तो धीरे-धीरे ब्रेक लगाकर स्कूटर की स्पीड को कम करें. खासकर मोड़ पर अचानक ब्रेक लगाने के बजाय मोड़ से पहले ही स्पीड कम कर लेना ज्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है.

2. पानी से निकलने के बाद तुरंत चार्ज न करें

अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर बारिश में काफी देर तक चला है या उसपर पानी के छींटे पड़े हैं, तो घर पहुंचते ही उसे तुरंत चार्जिंग पर लगाने से बचना चाहिए. इसके लिए आपको पहले स्कूटर को सूखने देना है साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट के आसपास अगर नमी आ रही है तो उसकी जांच करनी चाहिए. अगर चार्जिंग पोर्ट में पानी या नमी दिखाई दे रही है, तो उसे पूरी तरह सूखने के बाद ही चार्जिंग करें.

3. गहरे पानी में इलेक्ट्रिक स्कूटर न चलाएं

बारिश में इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं तो पानी की गहराई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. बारिश में सड़क पर जमा पानी देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है कि उसके नीचे सड़क कितनी गहरी है. ऐसे में तेज रफ्तार से पानी में स्कूटर ले जाना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसी स्थिति में गहरे पानी में स्कूटर चलाने से कई बार दुर्घटना भी हो सकती है.