Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

Precautions While Using Car AC: गर्मियों का मौसम आते ही AC को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जाता है. गर्मी से राहत पाने के लिए AC और कूलर एक अच्छा साधन माना जाता है. तापमान इतना ज्यादा है कि कई शहरों में हीटवेव अलर्ट जारी कर दिया गया है. हाल ही में दिल्ली में एक घर में AC के ब्लास्ट होने का मामला काफी चर्चा में है. इसके बाद से लोग सावधानियां बरत रहे हैं.

अगर आप कार में तेज AC चलाते हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने के साथ ही कुछ गलतियां करने से भी बचना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है.

1. फिल्टर चेक करना जरूरी

जिस तरह से घर के AC को सुरक्षित रखने के लिए गैस और फिल्टर की जांच करानी जरूरी है ठीक उसी तरह से कार के AC की गैस और फिल्टर को भी जांचना बेहद जरूरी होता है. AC में किसी प्रकार की समस्या है तो ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. कंडेंसर को चेक करें

आपको कार के AC को सुरक्षित रखने के लिए कार के इंजन के पास लगे कंडेंसर और पंखे की भी जांच करनी चाहिए. अगर कंडेंसर पर धूल-मिट्टी या गंदगी जमी है तो ऐसे में न तो AC ठीक तरह से कूलिंग कर पाएगा और न ही आप इसे ठीक तरह से सुरक्षित रख पाएंगे.

3. इंजन को रखें ठंडा

अगर आप कार के AC को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में इंजन को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है. ज्यादातर कारों में ब्लास्ट होने के मामले इंजन से ही शुरु होते हैं. अगर आपका इंजन ओवरहीट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कार ब्लास्ट भी हो जाए.

4. नियमित सर्विसिंग करवाएं

समय-समय पर गैस, कंप्रेसर और अन्य AC पार्ट्स की जांच करवाने से सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है. अगर आप नियमितौर पर अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं तो ऐसे में कार को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है.

5. लगातार न चलाएं AC

अगर आप कार ड्राइव करते हुए AC का लगातार इस्तेामल कर रहे हैं वह भी तेज स्पीड में या फिर बिललकुल कम पर तो ऐसे में कई बार सुरक्षा के लिहाज से कार को खतरा हो सकता है. इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है.