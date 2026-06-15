Home > टेक - ऑटो > Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

अगर आप कार में तेज AC चलाते हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने के साथ ही कुछ गलतियां करने से भी बचना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है.

By: Kunal Mishra | Published: June 15, 2026 10:29:35 PM IST

Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी


Precautions While Using Car AC: गर्मियों का मौसम आते ही AC को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जाता है. गर्मी से राहत पाने के लिए AC और कूलर एक अच्छा साधन माना जाता है. तापमान इतना ज्यादा है कि कई शहरों में हीटवेव अलर्ट जारी कर दिया गया है. हाल ही में दिल्ली में एक घर में AC के ब्लास्ट होने का मामला काफी चर्चा में है. इसके बाद से लोग सावधानियां बरत रहे हैं.

अगर आप कार में तेज AC चलाते हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने के साथ ही कुछ गलतियां करने से भी बचना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से क्या जरूरी है.

You Might Be Interested In

1. फिल्टर चेक करना जरूरी 

जिस तरह से घर के AC को सुरक्षित रखने के लिए गैस और फिल्टर की जांच करानी जरूरी है ठीक उसी तरह से कार के AC की गैस और फिल्टर को भी जांचना बेहद जरूरी होता है. AC में किसी प्रकार की समस्या है तो ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.  

2. कंडेंसर को चेक करें 

आपको कार के AC को सुरक्षित रखने के लिए कार के इंजन के पास लगे कंडेंसर और पंखे की भी जांच करनी चाहिए. अगर कंडेंसर पर धूल-मिट्टी या गंदगी जमी है तो ऐसे में न तो AC ठीक तरह से कूलिंग कर पाएगा और न ही आप इसे ठीक तरह से सुरक्षित रख पाएंगे. 

3. इंजन को रखें ठंडा  

अगर आप कार के AC को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में इंजन को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है. ज्यादातर कारों में ब्लास्ट होने के मामले इंजन से ही शुरु होते हैं. अगर आपका इंजन ओवरहीट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कार ब्लास्ट भी हो जाए. 

4. नियमित सर्विसिंग करवाएं

समय-समय पर गैस, कंप्रेसर और अन्य AC पार्ट्स की जांच करवाने से सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है. अगर आप नियमितौर पर अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं तो ऐसे में कार को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है. 

5. लगातार न चलाएं AC 

अगर आप कार ड्राइव करते हुए AC का लगातार इस्तेामल कर रहे हैं वह भी तेज स्पीड में या फिर बिललकुल कम पर तो ऐसे में कई बार सुरक्षा के लिहाज से कार को खतरा हो सकता है. इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है. 

Tags: Car AC
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026

सुरैया की 5 दमदार फिल्में

June 15, 2026

सेहत और स्वाद से भरपूर Shakes, गर्मी से तुरंत मिलेगी...

June 15, 2026
Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी
Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी
Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी
Car Driving Tips: कार में AC इस्तेमाल करते समय जरूर बरतें कुछ सावधानियां, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी