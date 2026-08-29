Driving on Expressway: एक्सप्रेस वे पर कार चलाते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, सुरक्षित होगा सफर और नहीं होगा कोई चालान

Driving on Expressway: एक्सप्रेसवे पर कार चलाना आम सड़कों से बिल्कुल अलग एक्सपीरिएंस होता है. इसपर आपको चौड़ी सड़क, कम ट्रैफिक सिग्नल और लंबी दूरी तक लगातार चलने की सुविधा मिलती है. लेकिन, कुछ लोग एक्सप्रेसवे पर खुली सड़कें देखकर उसका फायदा उठाते हैं और बहुत तेज रफ्तार में कार चलाते हैं. ऐसा करना केवल दुर्घटना का ही कारण नहीं बनता है बल्कि, इससे चालान कटने का भी डर रहता है.

रोजाना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और अन्य हाई-स्पीड कॉरिडोर पर बड़ी संख्या में कारें चलती हैं. लेकिन ,जिस सड़क पर स्पीड ज्यादा होती है, वहां छोटी-सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. इसलिए एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

स्पीड लिमिट का रखें ध्यान

अगर आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है कि इस दौरान आपको ओवरस्पीडिंग करने से बचना चाहिए. इसके अलावा हमेशा दी गई स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करें. चौड़ी और सीधी सड़क देखकर अपनी कार की क्षमता के हिसाब से तेज चलना सुरक्षित नहीं माना जा सकता है. इसलिए रास्ते में लगे स्पीड लिमिट बोर्ड को ध्यान से पढ़ें और उसी के हिसाब से गाड़ी चलाएं.

ओवरटेक करते समय जल्दबाजी न करें

एक्सप्रेसवे पर ओवरटेकिंग करना एक आम बात है, जोकि हर कोई करता है, लेकिन इस दौरान केवल एक छोटी सी गलती करना भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है. कई बार पीछे से तेज गति से आ रही कार या बाइक आपकी काफी कम समय में पास पहुंच सकती है. इसलिए ओवरटेक करने से पहले आसपास के ट्रैफिक और ब्लाइंड स्पॉट को देख लें. इसके बाद ही सुरक्षित तरीके से आपको ओवरटेक करना चाहिए.

मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें