कैसे डाउनलोड करें OpenAI ChatGPT Atlas browser? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

OpenAI ने हाल ही में अपना नया ChatGPT Atlas वेब ब्राउजर लॉन्च किया है, जो Chromium-बेस्ड है. इसका मतलब है कि यह Google Chrome की तकनीक पर बना है, लेकिन इसमें एक बड़ा अपग्रेड है- ChatGPT का सीधा इंटीग्रेशन. अब आपको AI से मदद लेने के लिए अलग टैब या चैट विंडो नहीं खोलनी पड़ेगी. Atlas आपको किसी भी वेबपेज पर रहते हुए ही सारांश निकालने, डेटा एनालिसिस करने, ईमेल लिखने या टेक्स्ट एडिट करने की सुविधा देता है.

By: Renu chouhan | Published: October 22, 2025 5:44:29 PM IST

कैसे डाउनलोड करें OpenAI ChatGPT Atlas?
अगर आप Mac यूजर हैं, तो इसे डाउनलोड करना बेहद आसान है.
1. अपने Mac पर किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें – chatgpt.com/atlas
2. वहां से macOS के लिए इंस्टॉलर फाइल (.dmg) डाउनलोड करें.
3. डाउनलोड पूरा होने के बाद, Atlas ऐप को Applications फोल्डर में ड्रैग करें.
4. अब Applications में जाकर Atlas ऐप को लॉन्च करें और सेटअप शुरू करें.

किन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है Atlas?
अभी यह ब्राउजर macOS पर उपलब्ध है और इसे Free, Plus, Pro, Go और Business यूजर्स (बीटा में) इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी ने बताया है कि Windows, iOS और Android वर्जन पर काम चल रहा है और आने वाले महीनों में इन्हें रोलआउट किया जाएगा.

OpenAI ChatGPT Atlas की खासियतें
Atlas को सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, बल्कि AI-इंटीग्रेटेड वेब असिस्टेंट कहा जा सकता है. इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं —

ChatGPT Sidebar
आप किसी भी वेबपेज पर रहते हुए ChatGPT से सीधा सवाल पूछ सकते हैं, टेक्स्ट का सारांश निकाल सकते हैं या तुलना कर सकते हैं, बिना टैब बदले.

Agent Mode
यह फीचर पेड यूजर्स के लिए है. इसमें ChatGPT आपके ब्राउजर में ऑटोमेटिक टास्क्स जैसे फॉर्म भरना या वेबसाइट पर स्टेप्स फॉलो करना कर सकता है — यूजर की परमिशन से.

Browser Memories
यह एक वैकल्पिक फीचर है, जिससे ChatGPT आपके ब्राउजिंग पैटर्न या सर्च हिस्ट्री को याद रख सकता है, ताकि भविष्य में आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिले.

In-line Writing Assistance
अब किसी वेबपेज पर टेक्स्ट एडिट करना या रीराइट करवाना बेहद आसान है. बस टेक्स्ट सेलेक्ट करें और ChatGPT से “rewrite” या “improve” कहें.

AI-powered Search
Atlas का नया टैब और एड्रेस बार अब ChatGPT + वेब सर्च रिजल्ट्स को एक साथ दिखाते हैं. यानी आपको AI और इंटरनेट दोनों की जानकारी एक ही जगह मिलती है.

Standard Browser Tools
इसमें टैब्स, बुकमार्क्स, पासवर्ड मैनेजर, हिस्ट्री और दूसरे ब्राउजर से डेटा इंपोर्ट जैसी सभी स्टैंडर्ड सुविधाएँ मौजूद हैं.

Privacy Controls
OpenAI का कहना है कि आपकी ब्राउजिंग डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, जब तक आप खुद अनुमति न दें. साथ ही, आप कभी भी हिस्ट्री या मेमोरी डिलीट कर सकते हैं.

Atlas का इस्तेमाल कैसे शुरू करें?
1. ऊपर बताए गए स्टेप्स से Atlas डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
2. अपने ChatGPT अकाउंट से साइन इन करें.
3. चाहें तो Chrome या Safari से बुकमार्क्स, पासवर्ड और हिस्ट्री इंपोर्ट कर सकते हैं.
4. Atlas की सेटिंग में जाकर इसे Default Browser भी बना सकते हैं.
5. अब ब्राउजिंग शुरू करें और ChatGPT Sidebar या New Tab में जाकर सीधे AI से इंटरैक्ट करें.

