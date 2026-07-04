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EV Car Tips: कैसे कराएं इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग? किन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने दिन में चेक करानी चाहिए गाड़ी

अगर आप किसी नई इलेक्ट्रिक कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में इसकी सर्विसिंग से जुड़ी बातों को जान लेना भी जरूरी है. चलिए विस्तार से जानते हैं ईवी कार की सर्विसिंग कब करानी चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 4, 2026 12:06:11 PM IST

EV Car Tips: कैसे कराएं इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग? किन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने दिन में चेक करानी चाहिए गाड़ी


EV Car Tips: आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें (EV) तेजी से लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने कहीं न कहीं लोगों को इलेक्ट्रिक कारें लेने पर मजबूर कर दिया है. पेट्रोल-डीजल का एक विकल्प सीएनजी भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, लोग EV कारों को लेने से पहले उसकी बैटरी और सर्विसिंग को लेकर जरूर सोचते हैं. कुछ लोग यह मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में इंजन ऑयल नहीं बदलना पड़ता, इसलिए इसकी सर्विसिंग की जरूरत भी बहुत कम होती है. लेकिन, इलेक्टिक गाड़ियों की समय-समय पर सर्विस कराते रहना बेहद जरूरी होती है ताकि कार की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके.

अगर आप किसी नई इलेक्ट्रिक कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में इसकी सर्विसिंग से जुड़ी बातों को जान लेना भी जरूरी है. चलिए विस्तार से जानते हैं ईवी कार की सर्विसिंग कब करानी चाहिए. 

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इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग कब करानी चाहिए?

इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग समय से कराना बेहद जरूरी होता है. आमतौर पर देखा जाए तो ज्यादातर कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कार की पहली सर्विस 6 महीने या फिर 10,000 किलोमीटर पर कराने की सलाह दी जाती है. देखा जाए तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार 10 हजार से 15000 किलोमीटर या फिर एक साल तक चल जाए तो आपको सर्विस करा लेनी चाहिए. इलेक्ट्रिक कारों की सर्विस के समय सर्विस सेंटर कार के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, जिससे कहीं न कहीं कार की पावर और परफॉर्मेंस में भी इजाफा होता है. समय से कार की सर्विस करा लेने से कार अच्छी तरह काम करेगी साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस भी अच्छी बनी रहती है. 

इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

अगर आप इलेक्ट्रिक कार की सर्विस कराने जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. सर्विसिंग के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करना चाहिए ताकि ब्रेकिंग की स्थिति का पता लग सके. इसके अलावा आपको सर्विसिंग कराते समय मोटर को चेक कराना चाहिए, अगर कोई असामान्य आवाज आ रही है तो ऐसे में मकेनिक को बताएं और उसे ठीक कराएं.

अगर आप अपनी ईवी कार की सर्विस करा रहे हैं तो ऐसे में कूलेंट का भी खासतौर पर ध्यान रखें. इसके अलावा आपका कार के टायरों में एयर प्रेशर भी चेक कराना चाहिए ताकि पता लग सके कि टायर में किसी तरह का दबाव तो नहीं है. वहीं, सर्विस कराते समय सस्पेंशन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए.

Tags: EV Car Tips
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