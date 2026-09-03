FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका

FASTag Deactivation: आज के समय में FASTag हर कार मालिक के लिए जरूरी सुविधा बन चुका है. फास्टैग के जरिए लोग आसानी से टोल पार कर सकते हैं ऐसे में उन्हें कैश देने की कोई जरूरत नहीं होती है. मात्र कुछ सेकेंड में ही फास्टैग के जरिए टोल का भुगतान हो जाता है. लेकिन यही सुविधा उस समय परेशानी का कारण बन सकती है, जब कोई व्यक्ति अपनी कार बेच देता है. ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं, जब लोग अपनी कार बेच देते हैं फिर भी फास्टैग से पैसे कटते रहते हैं.

बहुत से लोग कार बेचने के बाद केवल RC ट्रांसफर या डिलीवरी से जुड़े कागजात पूरे करते हैं, लेकिन FASTag अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं कराते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि कार बेचने के बाद FASTag अपने-आप बंद हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है. चलिए जानते हैं इसे डीएक्टीवेट कराने का तरीका.

कैसे डीएक्टीवेट करें FASTag अकाउंट?

FASTag अकाउंटको डीएक्टीवेट करने के लिए आपको सबसे पहले NHAI के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करना चाहिए. इसके बाद अपनी समस्या की शिकायत दर्ज करानी चाहिए. कॉल करके आपको टैग को तत्काल रूप से ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका फास्टैग बल्ॉक हो जाए. टैग को बंद करवाने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपका टैग कौन सी कंपनी का है. आपका टैग जिस कंपनी का है आपको वहीं कॉल करनी चाहिए और क्लोज अकाउंट का ऑप्शन चुनना चाहिए, जिसके बाद आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान