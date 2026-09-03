Home > टेक - ऑटो > FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका

FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका

बहुत से लोग कार बेचने के बाद केवल RC ट्रांसफर या डिलीवरी से जुड़े कागजात पूरे करते हैं, लेकिन FASTag अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं कराते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि कार बेचने के बाद FASTag अपने-आप बंद हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है. चलिए जानते हैं इसे डीएक्टीवेट कराने का तरीका.

By: Kunal Mishra | Published: September 3, 2026 3:48:29 PM IST

FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका


FASTag Deactivation: आज के समय में FASTag हर कार मालिक के लिए जरूरी सुविधा बन चुका है. फास्टैग के जरिए लोग आसानी से टोल पार कर सकते हैं ऐसे में उन्हें कैश देने की कोई जरूरत नहीं होती है. मात्र कुछ सेकेंड में ही फास्टैग के जरिए टोल का भुगतान हो जाता है. लेकिन यही सुविधा उस समय परेशानी का कारण बन सकती है, जब कोई व्यक्ति अपनी कार बेच देता है. ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं, जब लोग अपनी कार बेच देते हैं फिर भी फास्टैग से पैसे कटते रहते हैं.
बहुत से लोग कार बेचने के बाद केवल RC ट्रांसफर या डिलीवरी से जुड़े कागजात पूरे करते हैं, लेकिन FASTag अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं कराते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि कार बेचने के बाद FASTag अपने-आप बंद हो जाएगा, ऐसा मानना सही नहीं है. चलिए जानते हैं इसे डीएक्टीवेट कराने का तरीका. 

कैसे डीएक्टीवेट करें FASTag अकाउंट? 

FASTag अकाउंटको डीएक्टीवेट करने के लिए आपको सबसे पहले NHAI के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करना चाहिए. इसके बाद अपनी समस्या की शिकायत दर्ज करानी चाहिए. कॉल करके आपको टैग को तत्काल रूप से ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका फास्टैग बल्ॉक हो जाए. टैग को बंद करवाने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपका टैग कौन सी कंपनी का है. आपका टैग जिस कंपनी का है आपको वहीं कॉल करनी चाहिए और क्लोज अकाउंट का ऑप्शन चुनना चाहिए, जिसके बाद आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. 

इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

अगर आप अपने पुराने फास्टैग को बंद कराना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आपको कार बेचने के तुरंत बाद FASTag closure के लिए अप्लाई करना चाहिए और फास्टैग को बंद करवाना चाहिए. ऐसे में आपको बैंक की पहचान करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए. अगर आपको फास्टैग में बैलेंस बचा हुआ है तो ऐसे में आपको FASTag में पैसा है तो क्लोजर के साथ रिफंड की प्रक्रिया भी पूछनी चाहिए.

Tags: FASTag Deactivation
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्रिस गेल नंबर-1, कोहली से आगे बाबर आजम, टी20 में...

September 2, 2026

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

September 2, 2026

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026

कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?

September 1, 2026

सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर,...

September 1, 2026
FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका
FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका
FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका
FASTag Deactivation: कार बेच दी लेकिन नहीं हटाया FASTag? जानें क्या है डीएक्टिवेट कराने का सही तरीका