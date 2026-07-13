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Digital Birth Certificate: क्या आपका जन्म प्रमाण पत्र हाथ से लिखा है? ऐसे बनवाएं डिजिटल कॉपी वो भी फ्री; जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Digital Birth Certificate: अगर आपके पास अभी भी हाथ से लिखा हुआ पुराना जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) है और आप उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए अब सरकारी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. आइए समझते हैं पुरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 13, 2026 8:02:03 PM IST

डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के कुछ प्रमुख फायदे हैं
डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के कुछ प्रमुख फायदे हैं


Digital Birth Certificate: अगर आपके पास अभी भी हाथ से लिखा हुआ पुराना जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) है और आप उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए अब सरकारी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. Civil Registration System (CRS)पोर्टल के जरिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. सत्यापन पूरा होने के बाद डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड भी किया जा सकता है.
जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है. इसका उपयोग स्कूल-कॉलेज में दाखिले, पासपोर्ट, आधार, सरकारी योजनाओं और कई अन्य जरूरी कार्यों में किया जाता है.

डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के कुछ प्रमुख फायदे हैं:

  •  दस्तावेज सुरक्षित रहता है.
  •  जरूरत पड़ने पर कभी भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है.
  •  जानकारी स्पष्ट और पढ़ने में आसान होती है.
  •  ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा मिलती है.
  •  कागज खराब होने या खोने का डर नहीं रहता.

पुराने Birth Certificate को डिजिटल बनाने के लिए क्या चाहिए?

आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें-
  • पुराना हाथ से लिखा जन्म प्रमाण पत्र (स्कैन कॉपी)
  • मता या पिता का वैध पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  •  ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो)
घर बैठे ऐसे करें आवेदन
पुराने जन्म प्रमाण पत्र को डिजिटल करने के लिए इन स्टेप्स को फालो करें
  •  अपने मोबाइल या कंप्यूटर से CRS (Civil Registration System) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.
  • General Public Sign Up पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएं.
  •  मोबाइल नंबर पर आए OTP से अकाउंट सत्यापित करें.
  •  यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  •  डैशबोर्ड में Birth सेक्शन में जाकर Add Old Birth Event विकल्प चुनें.
  •  पुराने जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सभी जानकारी सावधानी से भरें.
  •  जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
  •  सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन सबमिट कर दें.

कितने दिन में मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट?

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है. यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो सामान्यतः 7 से 10 कार्यदिवस में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है. इसके बाद आप उसी पोर्टल पर लॉगिन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि आवेदन की प्रक्रिया और उपलब्धता राज्य तथा स्थानीय जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. यदि आपका पुराना रिकॉर्ड डिजिटल डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित नगर निगम, ग्राम पंचायत या जन्म पंजीकरण प्राधिकरण से अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता पड़ सकती है.

Tags: Birth CertificateCivil Registration SystemCRS PortalDigital Birth Certificate
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