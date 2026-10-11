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Phone Cleaning Tips: फोन के स्पीकर में धूल जमने से कम हो गई है आवाज? घर बैठे ऐसे करें सफाई, मोबाइल की साउंड क्वालिटी में होगा सुधार

ऐसी स्थिति में बहुत से लोग फोन के स्पीकर को खराब समझकर सर्विस सेंटर जाने या नया मोबाइल खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं. हालांकि, हर बार स्पीकर की आवाज कम होने की वजह उसमें आई तकनीकी खराबी नहीं होती. कई बार फोन के स्पीकर ग्रिल यानी छोटे-छोटे छेदों पर धूल, रेशे और जेब की गंदगी जमा हो जाती है. चलिए जानते हैं स्पीकर साफ करने के तरीके.

By: Kunal Mishra | Published: October 11, 2026 8:04:01 PM IST

Phone Cleaning Tips: फोन के स्पीकर में धूल जमने से कम हो गई है आवाज? घर बैठे ऐसे करें सफाई, मोबाइल की साउंड क्वालिटी में होगा सुधार


Phone Cleaning Tips: लोग मोबाइल पर गाने सुनते हैं, फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं, सोशल मीडिया रील्स चलाते हैं और ऑनलाइन मीटिंग से लेकर वीडियो कॉल तक करते हैं. ऐसे में फोन के स्पीकर की आवाज साफ और तेज होना काफी जरूरी है. लेकिन, कई बार कुछ समय तक इस्तेमाल करने के बाद मोबाइल की आवाज पहले जैसी नहीं रहती. कॉल के दौरान सामने वाले की आवाज धीमी सुनाई देने लगती है, गाने सुनते समय साउंड में स्पष्टता कम हो जाती है या वीडियो चलाने पर आवाज दबे-दबे जैसी महसूस होती है. 

फोन को बंद करके करें सफाई 

मोबाइल के स्पीकर की सफाई शुरू करने से पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें. अगर फोन चार्जिंग पर लगा है, तो उसे चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दें. इसके बाद मोबाइल का कवर हटा दें, ताकि स्पीकर के आसपास जमा धूल को आसानी से देखा और साफ किया जा सके. फोन बंद करने से सफाई के दौरान गलती से कोई फीचर चालू होने या स्क्रीन पर अनचाहे विकल्प खुलने की आशंका भी कम होती है. कई स्मार्टफोन में स्पीकर नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट के पास होता है, जबकि कुछ मॉडल में ऊपर की तरफ भी स्पीकर दिया जाता है. 

मुलायम और सूखे ब्रश से हटाएं धूल

फोन के स्पीकर की बाहरी सफाई के लिए मुलायम, साफ और सूखे ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. ब्रश के रेशे इतने नरम होने चाहिए कि स्पीकर ग्रिल पर खरोंच न पड़े और उसके छोटे छेदों को नुकसान न पहुंचे. सफाई करते समय फोन को इस तरह पकड़ें कि स्पीकर वाला हिस्सा नीचे या थोड़ा नीचे की ओर रहे. इसके बाद ब्रश को हल्के हाथों से स्पीकर की सतह पर चलाएं. ज्यादा दबाव डालने से बचें और ब्रश को स्पीकर के छेदों में गहराई तक न घुसाएं. इसका उद्देश्य केवल बाहरी सतह पर जमी धूल को हटाना है, न कि उसे अंदर धकेलना. 

Tags: home-hero-pos-8Phone Cleaning Tips
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