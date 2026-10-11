Phone Cleaning Tips: फोन के स्पीकर में धूल जमने से कम हो गई है आवाज? घर बैठे ऐसे करें सफाई, मोबाइल की साउंड क्वालिटी में होगा सुधार

Phone Cleaning Tips: लोग मोबाइल पर गाने सुनते हैं, फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं, सोशल मीडिया रील्स चलाते हैं और ऑनलाइन मीटिंग से लेकर वीडियो कॉल तक करते हैं. ऐसे में फोन के स्पीकर की आवाज साफ और तेज होना काफी जरूरी है. लेकिन, कई बार कुछ समय तक इस्तेमाल करने के बाद मोबाइल की आवाज पहले जैसी नहीं रहती. कॉल के दौरान सामने वाले की आवाज धीमी सुनाई देने लगती है, गाने सुनते समय साउंड में स्पष्टता कम हो जाती है या वीडियो चलाने पर आवाज दबे-दबे जैसी महसूस होती है.

फोन को बंद करके करें सफाई

मोबाइल के स्पीकर की सफाई शुरू करने से पहले फोन को स्विच ऑफ कर दें. अगर फोन चार्जिंग पर लगा है, तो उसे चार्जर से डिस्कनेक्ट कर दें. इसके बाद मोबाइल का कवर हटा दें, ताकि स्पीकर के आसपास जमा धूल को आसानी से देखा और साफ किया जा सके. फोन बंद करने से सफाई के दौरान गलती से कोई फीचर चालू होने या स्क्रीन पर अनचाहे विकल्प खुलने की आशंका भी कम होती है. कई स्मार्टफोन में स्पीकर नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट के पास होता है, जबकि कुछ मॉडल में ऊपर की तरफ भी स्पीकर दिया जाता है.

मुलायम और सूखे ब्रश से हटाएं धूल