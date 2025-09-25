ईयरबड्स को साफ करने का सबसे आसान तरीका, आने लगेगी पहले से और भी बेहतरीन आवाज़
क्या आप अपने ईयरबड्स (Earbuds) को नहीं रखते हैं साफ ? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बड़ी काम आएगी. अपने ईयरबड्स को साफ रखना बेहद ही ज़रूरी है. (How to Clean Earbuds) ऐसा नहीं करने पर आपके ईयरबड्स जल्द ही खराब हो सकते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 25, 2025 5:26:53 PM IST

How to Clean Earbuds: आजकल हर किसी के पास ईयरबड्स मौजूद हैं. कुछ लोग तो इन ईयरबड्स को 24 घंटे अपने कानों में लगाकर रखते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ज्यादा ईयरबड्स का इस्तेमाल करना आपके कानों के लिए ठीक नहीं है. खास तौर से अगर आपके ईयरबड्स साफ नहीं हैं तो, इसकी सफाई नहीं होने की वजह से ये जल्द ही खराब हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं आप अपने ईयरबड्स को किस तरह से साफ कर सकते हैं. 

ईयरबड्स को साफ करने का तरीका

ईयरबड्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. फिर चाहे ऑफिस कॉल हों, जिम सेशन, या फिर मेट्रो में संगीत सुनना. लेकिन, पसीना, धूल, तेल और सबसे ज़रूरी कान का मैल (वैक्स) के कारण ये छोटे गैजेट्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं. यह गंदगी न सिर्फ़ आवाज़ की क्वालिटी को खराब कर सकती है, बल्कि आपके कानों के लिए भी पूरी तरह से नुकसानदेही है

क्यों ज़रूरी है ईयरबड्स  की सफाई ?

कान का मैल ईयरबड्स के साउंड पोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, जिससे आवाज़ सुनने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं, यह ईयरबड्स की ग्रिप को भी कम कर सकता है और मैल को कान के अंदर धकेलकर दर्द जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. ईयरबड्स को समय-समय पर साफ करना बेहद ही ज़रूरी है ताकी आपके कान को किसी तरह की कोई गंभीर समस्या से न लड़ना पड़े. 

ईयरबड्स की कैसे करें सफाई 

1. सिलिकॉन/फोम टिप्स की करें सफाई:

यदि आपके ईयरबड्स में हटाने योग्य सिलिकॉन या फोम टिप्स हैं, तो उन्हें साफ करने की कोशिश करें. एक छोटे बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें एक बूंद हल्का डिशवॉशिंग साबुन मिलाकर गंदगी को अपनी उंगलियों या कॉटन स्वैब से हल्के से रगड़कर साफ करनी की कोशिश करें. सफाई के बाद सिलिकॉन टिप्स को अच्छे से धोकर किसी साफ तौलिये पर सूखने के लिए रख दें. फोम टिप्स के पूरी तरह से सूख जाने के बाद ईयरबड्स का दोबारा इस्तेमाल करें. 

2. ईयरबड्स की बाहरी बॉडी को करें साफ

अंदर के साथ-साथ ईयरबड्स की बाहरी बॉडी को साफ रखना बेहद ज़रूरी है. बॉडी के ऊपर पसीना और स्किन का तेल जमा हो जाता है, इसकी सफाई के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. ईयरबड्स की बाहरी बॉडी की सफाई के दौरान एक बात का ध्यान ज़रूर रखें की छोटे छेदों में किसी तरह का कोई लिक्विड न जा पाए. लिक्विड के जाने से डिवाइस पूरी तरह से खराब हो सकता है. 

3. चार्जिंग केस को कैसे चमकाएं

सबसे पहले केस को एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें. चार्जिंग पिन के आसपास की मुश्किल जगहों के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करना न भूलें. वहीं, ज़्यादा गंदगी होने पर, स्वैब को हल्के से रबिंग अल्कोहल में भिगोकर सही तरीके से सफाई करने की कोशिश करें. जब केस पूरी तरह से सूख जाए, तब उसमें अपने ईयरबड्स वापस रख दें. 

कितनी बार करनी चाहिए ईयरबड्स की सफाई ?

आप अपने ईयरबड्स की सफाई दो तरीकों से कर सकते हैं, पहला दैनिक और दूसरा साप्ताहिक. आइए जानते हैं इन दो प्रकार के सफाई के बारे में. 

1. दैनिक सफाई:  

आप अपने ईयरबड्स का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो आप एक सूखे कपड़े से ईयरबड्स को पोंछ सकते हैं और किसी भी तरह के मैल या धूल को हटा सकते हैं. 

2. साप्ताहिक सफाई: 

अगर आप अपने ईयरबड्स का सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आप एक  सॉफ्ट ब्रश और एक कॉटन स्वाब का उपयोग करके ईयरबड्स के बाहरी हिस्से की अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं. 

तो देखा आपने इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने ईयरबड्स की कितनी अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं. ईयरबड्स को साफ करने से आप इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं. 

