Car Cleaning Tips: सफाई के बाद भी कार से नहीं जा रही बदबू? इन जगहों पर छिपी हो सकती है गंध की असली वजह, तुरंत करें चेक

Car Cleaning Tips: कार लेने के बाद उसकी मेंटेनेंस करना भी उतना ही जरूरी होता है, जितना कि अपनी देखभाल करना. अक्सर कई बार लोग कार को धुलवाकर बाहर से तो उसकी सफाई करवाते हैं, लेकिन अंदर से कई बार उसकी सफाई ठीक तरीके से नहीं करते हैं. कार की सफाई कराने के बाद भी अगर अंदर से बदबू आ रही है, तो सिर्फ सीट और फ्लोर मैट साफ करना काफी नहीं है. कई बार बदबू ऐसी जगहों पर जमी गंदगी, नमी या धूल की वजह से आती है, जहां आसानी से नजर नहीं जाती.

आमतौर पर AC का केबिन फिल्टर, एयर वेंट्स के साथ ही साथ कारपेट के नीचे जमा नमी और डोर के अंदर की जगह भी बदबू की वजह बन सकती है. आमतौर पर खाने-पीने की चीजें गिरने या कार में पानी जाने से भी कुछ समय बाद गंध आने लगती है. चलिए जानते हैं सफाई के बाद भी कार से बदबू क्यों नहीं जाती है.

1. AC सिस्टम को जरूर करें चेक

अगर बदबू खासतौर पर AC चालू करते समय आती है, तो इसकी वजह AC सिस्टम में हो सकती है. AC के अंदर नमी जमा होने पर धूल और अन्य कणों के साथ मिलकर बदबू पैदा हो सकती है. AC वेंट से आने वाली हवा में अगर सीलन या बासी गंध महसूस होती है, तो केवल केबिन में परफ्यूम लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. ऐसी स्थिति में AC सिस्टम की जांच कराना बेहतर होता है. आपको अच्छी तरह चेक करना है कि ऐसी के सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं है.

2. केबिन एयर फिल्टर जरूर चेक करें

कार का केबिन एयर फिल्टर बाहर से आने वाली धूल और अन्य कणों को रोकने में मदद करता है. समय के साथ इसमें धूल, पत्तियां और अन्य गंदगी जमा हो सकती है. अगर फिल्टर लंबे समय से साफ या बदला नहीं गया है, तो उसमें जमा गंदगी के कारण हवा की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है और केबिन में बासी गंध महसूस हो सकती है. इसलिए आपको एयर फिल्टर को चेक करना है कि उसमें से बदबू तो नहीं आ रही है.

3. फ्लोर मैट के नीचे देखें