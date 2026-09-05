Car Headlights: बारिश में धुंधली हो गई कार की हेडलाइट? सर्विस सेंटर जाए बिना घर पर ही ऐसे करें साफ, बच जाएगा खर्चा

Car Headlight Cleaning: आजकल दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल रही है. खासकर गुरुग्राम में बारिश के चलते लोगों को ट्रैफिक से साथ ही अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बारिश में अक्सर कम विजिबिलिटी के बीच ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर कार की हेडलाइट भी धुंधली या पीली नजर आने लगे तो रात के समय परेशानी और बढ़ सकती है.

कई बार हेडलाइट के ऊपर धूल-मिट्टी या सड़क की गंदगी की परत जम जाती है, जिसके चलते रोशनी पहले जैसी साफ और तेज नजर नहीं आती है. इसके लिए आपको हेडलाइट्स को साफ करा लेना चाहिए. बहुत से लोग ऐसी स्थिति में सीधे सर्विस सेंटर जाने के बारे में सोचते हैं. लेकिन, आप इसे घर पर या पार्किंग में ही आसानी से साफ कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

1. हल्के साबुन और पानी से साफ करें

अगर हेडलाइट पर कीचड़ या चिकनी गंदगी चिपकी हुई है ऐसे में सबसे बेहतर होगा कि उसे केवल पानी से हटाने के बजाय पानी में थोड़ा सा माइल्ड सोप मिलाकर सफाई की जा सकती है. इसके लिए सबसे पहले हेडलाइट पर पानी डालकर धूल और मिट्टी को ढीला करें. इसके बाद मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से सफाई करें. इससे हेडलाइट आसानी से साफ हो सकती है.

2. सिरके का कर सकते हैं इस्तेमाल

बारिश में अगर कार की हेडलाइट पर धूल-मिट्टी जमा हो जाए तो ऐसे में आप उसे सिरके की मदद से भी साफ कर सकते हैं. ऐसे दाग हटाने के लिए सफेद सिरका और पानी बराबर मात्रा में मिलकर घोल बना लें और हेडलाइट पर डालने की बजाय मुलायम कपड़े पर लगाएं और लेंस की धीरे-धीरे साफ करें. इसके बाद पानी से हेडलाइट धोकर माइक्रोफाइबर कपड़े से सुखा दें.

3. सफाई के बाद हेडलाइट को अच्छी तरह सुखाएं