Fake E-Challan Scam: अब चालान के नाम पर भी होने लगे हैं फ्रॉड, ऐसे करें असली-नकली मैसेज की पहचान; जानें कैसे रखें खुद को सुरक्षित

Fake E-Challan Scam: डिजिटल इंडिया के दौर में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए ई-चालान (E-Challan) सिस्टम को चलन में लाया गया है ज्यादातर मामलों में अब सड़क पर हर जगह ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है. कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) जैसी तकनीकों की मदद से नियम तोड़ने पर चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेजा जा सकता है. लेकिन, साइबर अपराधियों से कुछ भी बचा नहीं है. यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होने के बावजूद इससे फ्रॉड किए जा रहे हैं.

दरअसल, आजकल लोगों के मोबाइल पर उनके चालान कटने का एक फर्जी मैसेज भेजा जाता है, जिसमें एक लिंक भी दिया जाता है ताकि चालान के लिए भुगतान किया जा सके. कुछ लोग डर के मारे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उनका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है. चलिए जानते हैं असली और नकली चालान में फर्क कैसे समझें.

असली और नकली ई-चालान कैसे पहचानें?

अगर आपके मोबाइल पर भी ई-चालान के लिए एक लिंक आया है और कहा जा रहा है कि आपका चालान कट गया है तो ऐसे में आपको असली और नकली के बीच के फर्क को जरूर समझना चाहिए. इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ई-चालान से जुड़े आधिकारिक मैसेज में हमेशा सरकारी वेबसाइट का डोमेन होता है. अगर आपको echallan.parivahan.gov.in या फिर आखिर में gov.in से मैसेज आता है तो इसका मतलब कि यह सरकारी डोमेन है. इसपर भरोसा किया जा सकता है. लेकिन, अगर मैसेज .com, .net, .xyz, .apk, bit.ly या किसी अन्य वेबसाइट या नंबर से आता है तो ऐसे में आपको उसपर क्लिक करने से बचना चाहिए. इसे क्लिक करते ही आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं.

गलती से लिंक पर क्लिक होने पर क्या करें?

कई बार लोग डर के मारे बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं. ऐसे में आपको यह कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप द्वारा लिंक पर क्लिक हो गया है तो ऐसे में बैंक खाते और UPI से जुड़े पासवर्ड को तुरंत बदल दें. अपनी बैंक और ब्रांच को तुरंत इस बात की जानकारी दें. अपने बैंक ट्रांजैक्शन की जांच करें साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर कार्ड या UPI को अस्थायी रूप से ब्लॉक कराएं. इसके अलावा साइबर अपराध की शिकायत संबंधित सरकारी पोर्टल या स्थानीय साइबर पुलिस से करें.